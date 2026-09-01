سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای تصریح کرد، رزمندگان سپاه، پاسخ پشیمان‌کننده متجاوزان را آغاز کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای با تاکید بر اینکه حملات از سر استیصال دشمن، قفل تنگه هرمز را محکم‌تر می‌کند، تصریح کرد، رزمندگان سپاه، پاسخ پشیمان‌کننده متجاوزان را آغاز کرده‌اند.

اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که سه شنبه شب ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ انتشار یافته، بدین شرح است:

بسم الله قاصم الجبارین
ملت بصیر و انقلابی به پاخاسته ایران اسلامی؛

تداوم حضور شما در صحنه، دشمن آمریکایی را خسته و مایوس کرده است و مقاومت و اقتدار فرزندان رشید رزمنده شما در تنگه هرمز، سردمداران کاخ سفید را کلافه کرده است.

ساعاتی پیش در حملاتی کور و از سر استیصال، ارتش متجاوز آمریکا نقاط متعددی در سواحل جنوب ایران از جمله چند مکان غیرنظامی را بمباران کرد.

حملاتی که قفل تنگه هرمز را محکم‌تر و عزم رزمندگان را در سرکوب نیروهای اجنبی مداخله‌گر در تنگه هرمز را راسخ‌تر کرد.

رزمندگان غیور سپاه، پاسخ پشیمان‌کننده متجاوزان را آغاز کرده‌اند و در اولین اقدام توسط سامانه نوین پدافند هوافضا پنجاهمین فروند پهپاد پیشرفته MQ۹ ارتش متجاوز آمریکا را ساقط کردند.

گزارش نتایج عملیات رزمندگان متعاقبا به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

برچسب ها: سپاه پاسداران ، جنایات آمریکا
خبرهای مرتبط
هشدار سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) به آمریکا در مورد تداوم شرارت در منطقه
سپاه پاسداران: سامانه هدایت بالون جاسوسی آمریکا در اربیل را منهدم کردیم
انهدام آشیانه‌ هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در اردن در پی حمله سنگین موشکی سپاه
سپاه: پادگان تفنگداران آمریکایی در اردن هدف موشک های بالستیک قرار گرفت
سخنگوی ارتش: انتقام شرارت و تجاوز از دشمن گرفته خواهد شد
شهادت شماری از اهالی روستای کوهستک هرمزگان/ بیش از ۵۰ نفر مصدوم شدند
بقائی: عادی‌سازی قانون‌شکنی بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی است
سخنگوی سپاه: آمریکا از حملات جدید خود پشیمان خواهد شد
فرمانده کل سپاه: همدلی کم‌نظیر پدافند هوایی ارتش و سپاه معادلات دشمن را بیش از پیش بر هم می‌زند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۹ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
مرگ بر حرامزادگان زمانه (آمریکا_اسرائیل)
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۳۴ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
برای گرفتن تلفات سفارت آمریکا در بغداد شخم زده شود
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۰ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
آقا بزنید و رحم نکنید. تنگه رو محکم بگیر
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
علاوه بر پایگاهها باید ایندفعه کشتی های جنگی و ناوها زده شوند !
۶
۱۴
پاسخ دادن
نهاد مدیریت خلیج‌فارس: فهرست شناور‌های متخلف بروز شد
بقائی: تقلیل فلسفه وجودی سازمان ملل به پیشگیری از بروز جنگ بین ابرقدرت‌ها، خطرناک است
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۱۲ شهریور
پاسخ‌های ایران به جنایات آمریکا باید محکم‌تر و دردآورتر باشد
چرا جمهوری اسلامی ایران به پایگاه تیتین در اردن حمله کرد؟
آخرین اخبار
چرا جمهوری اسلامی ایران به پایگاه تیتین در اردن حمله کرد؟
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۱۲ شهریور
پاسخ‌های ایران به جنایات آمریکا باید محکم‌تر و دردآورتر باشد
بقائی: تقلیل فلسفه وجودی سازمان ملل به پیشگیری از بروز جنگ بین ابرقدرت‌ها، خطرناک است
نهاد مدیریت خلیج‌فارس: فهرست شناور‌های متخلف بروز شد
شرایط کشور، تغییر رفتار در حوزه سلامت را الزامی کرده است/ تأکید بر پرهیز از ایجاد تقاضا بدون برخورداری از منابع
عارف: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جنگ رمضان، شرایط دفاعی کشور دائماً بهبود یافت
عراقچی بر حمایت قاطع ایران از فلسطین تاکید کرد/ درخواست حماس برای اقدام فوری جهان اسلام
تأکید وزیر امور خارجه بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و کنسولی ایران و عراق
بقائی: سیریک داستان نیست؛ حتی پروپاگاندای آمریکایی هم حمله به غیرنظامیان را انکار نمی‌کند
سردار ابن‌الرضا: اطلاعات ذی‌قیمتی از ظرفیت‌های فناورانه دشمن داریم
شانزدهمین نمایشگاه خیریه انجمن دیپلماتیک بانوان افتتاح شد
تأکید وزیر امور خارجه بر تقویت همکاری‌های ایران و روسیه در دیدار با سرکنسول جدید ایران در کازان
وزارت خارجه: پاسخ ایران به تجاوز آمریکا در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع انجام شد
قالیباف: ایران و جبهه مقاومت در یک مسیر جوهری علیه استکبار قرار دارند
مومنی: از صداوسیما برای اجرای رویداد ملی «ایران جان» تشکر می‌کنم
بقائی: جنایت در سیریک نشانه دیگری از سقوط اخلاقی آمریکاست
تفاهم اسلام‌آباد و نقش میانجی‌ها؛ تأکید بر تداوم بی‌اعتمادی تهران به واشنگتن
سرلشکر رضایی: راهبرد جدید ایران بنیان‌ دشمن را درهم خواهد شکست
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: مردم امشب جنایت جنگی آمریکا در هرمزگان را محکوم می‌کنند
نیکزاد: حمله آمریکا به سیریک در استمرار جنایات میناب و لامرد بود
قالیباف: تمام اقدامات آمریکا به تقلید از شیطان و خود آمریکا شیطان بزرگ است
تشریح ابعاد مختلف سفر رئیس‌جمهور به قرقیزستان/ تصویب تشکیل شورای عالی هنر و ادبیات
تکذیب برخی ادعا‌ها درباره توسعه روابط با چین
سپاه: دو فروند کشتی نفتکش متخلف با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند
حمله آمریکا به مراسم عروسی در سیریک، جنایتی ضدانسانی است
ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و امارات