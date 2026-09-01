باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای با تاکید بر اینکه حملات از سر استیصال دشمن، قفل تنگه هرمز را محکم‌تر می‌کند، تصریح کرد، رزمندگان سپاه، پاسخ پشیمان‌کننده متجاوزان را آغاز کرده‌اند.

اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که سه شنبه شب ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ انتشار یافته، بدین شرح است:



بسم الله قاصم الجبارین

ملت بصیر و انقلابی به پاخاسته ایران اسلامی؛



تداوم حضور شما در صحنه، دشمن آمریکایی را خسته و مایوس کرده است و مقاومت و اقتدار فرزندان رشید رزمنده شما در تنگه هرمز، سردمداران کاخ سفید را کلافه کرده است.



ساعاتی پیش در حملاتی کور و از سر استیصال، ارتش متجاوز آمریکا نقاط متعددی در سواحل جنوب ایران از جمله چند مکان غیرنظامی را بمباران کرد.



حملاتی که قفل تنگه هرمز را محکم‌تر و عزم رزمندگان را در سرکوب نیروهای اجنبی مداخله‌گر در تنگه هرمز را راسخ‌تر کرد.



رزمندگان غیور سپاه، پاسخ پشیمان‌کننده متجاوزان را آغاز کرده‌اند و در اولین اقدام توسط سامانه نوین پدافند هوافضا پنجاهمین فروند پهپاد پیشرفته MQ۹ ارتش متجاوز آمریکا را ساقط کردند.



گزارش نتایج عملیات رزمندگان متعاقبا به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید.



و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم