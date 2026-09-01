باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان عصر سه شنبه اظهار کرد: امروز در پی رصد و اقدامات به موقع و عملیاتی منسجم حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، یک کارشناس رسمی دادگستری حین دریافت رشوه دستگیر شد.

وی با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی در مقابله با فساد تصریح کرد: حفاظت و اطلاعات دادگستری استان با اشراف اطلاعاتی و رصد مستمر، در راستای صیانت از عدالت، با هرگونه فساد برخورد جدی و قانونی داشته و با متخلفین و مجرمان در این حوزه بدون اغماض برخورد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به این پرونده در چارچوب قوانین و مقررات در حال انجام است.

وی ادامه داد: به منظور دریافت همکاری‌های مردمی سامانه تلفنی ۱۲۷ ستاد خبری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه نیز آماده دریافت اخبار و گزارشات مردمی می‌باشد.

بازداشت محکوم متواری با خودرو گران‌قیمت در هیر

رسول بستانی رئیس دادگاه بخش هیر اردبیل، با اعلام این خبر اظهار کرد: محکوم‌علیه متواری دارای محکومیت مالی به مبلغ حدود ۸۰۰ میلیارد ریال، هنگام تردد در حوزه قضایی هیر و در حالی که قصد خروج از استان را داشت، شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: این عملیات با هماهنگی قضایی دادستان مرکز استان، حوزه قضایی بخش هیر و همکاری مراجع انتظامی انجام شد و محکوم‌علیه پس از دستگیری برای طی مراحل قانونی در اختیار مقامات مربوطه قرار گرفت.

منبع: روابط عمومی دادگستری کل استان اردبیل