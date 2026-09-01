باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -این روز‌ها در قم، نانوا‌ها و مشتریان هر کدام روایتی از یک ماجرای مشترک دارند. مردم از کیفیت و وزن نان گلایه دارند و نانوایان از کیفیت آرد و فشار هزینه‌ها. آنچه در میان این دو روایت مشترک است، یک سؤال است: نظارت‌ها کجاست و چرا تخلفات ادامه دارد؟ مردم قم این روز‌ها چهارگلایه اصلی از نانوایی‌ها دارند:

نانی که هر روز کوچک‌تر می‌شود

طبق استاندارد اعلام‌شده، وزن هر قرص نان سنگک باید ۵۰۰ گرم باشد. اما بسیاری از مشتریان می‌گویند این وزن در عمل رعایت نمی‌شود. یکی از شهروندان قمی با اشاره به این موضوع گفت:قبلاً یک سنگک برای دو نفر کافی بود، اما حالا انگار نصف شده. قیمت که همان است.

کارتخوانی که بیشتر از نان می‌خورد

برخی نانوایی‌ها با دستکاری در کارتخوان، مبلغ بیشتری از مشتری کسر می‌کنند. شهروند دیگری تعریف کرد:برای یک نان، دو بار کارت می‌کشند. یا می‌گویند نان بزرگ است و باید بیشتر بپردازی. این یعنی یک تخلف پنهان که هیچکس نظارت نمی‌کند.

نان کنجدی تحمیلی

در برخی نانوایی‌ها، نان ساده پخته نمی‌شود و مشتری مجبور است نان کنجدی را با قیمت بالاتر بخرد. یکی از بانوان قمی گفت:نه ما کنجد دوست داریم، نه جیبمان کشش دارد. اما چاره‌ای نیست؛ یا باید گران بخریم یا نان نداشته باشیم.

نان بی کیفیت

بحث کیفیت نان در قم، این روزها داغِداغ است و شهروندان را کلافه کرده. هرچند مسئولان میگویند مشکل از آرد نیست و به فرایند پخت یا مهارت نانوا برمیگردد، اما نانوایان میگویند آردهای تحویلی کیفیت لازم را ندارد و با هزینه های بالای جاری، مجبور به استفاده از کارگران کم تجربه اند. این تناقض، عملاً مردم را سردرگم کرده است.

یک شهروند قمی در گفتوگو با خبرنگار ما در این باره گفت: قدیم که نان می خریدیم، تازه و خوش عطر بود؛ حالا نان ها یا بیحال است یا جوش شیرینی زیاد دارد راستش دیگر فرقی نمیکند به کدام نانوایی برویم، کیفیت اکثرشان افتضاح شده است. گله هم که می کنیم، یا به جایی نمی رسد یا می گویند دست خودمان نیست!

روایت نانوایان؛ وقتی آرد مقصر است

نانوایان قم، اما گلایه‌های دیگری دارند. آنها می‌گویند کیفیت آرد کاهش پیدا کرده و خمیر به‌خوبی سابق خودش را نمی‌گیرد. یکی از نانوایان قمی توضیح داد:ما دوست نداریم نان بی‌کیفیت بدهیم، مشتری خودمان را از دست می‌دهیم. اما آردی که می‌رسد، کیفیت ندارد و مجبوریم نمک بیشتری استفاده کنیم تا نان جمع شود. این یعنی نان هم بی‌کیفیت می‌شود و هم مردم ناراضی می‌مانند.

نظارت؛ از وعده تا عمل

در سوی دیگر، نهاد‌های مسئول می‌گویند نظارت دارند و با متخلفان برخورد می‌کنند. رئیس اتحادیه نانوایان قم با اشاره به پیگیری گزارش‌های مردمی، از ارجاع پرونده یک نانوایی متخلف به تعزیرات حکومتی خبر داده است. معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم نیز تأکید کرده که با کم‌فروشی و گران‌فروشی به‌شدت برخورد می‌شود.

اما مردم قم به این نظارت‌ها چندان امیدوار نیستند. یکی از شهروندان با ناراحتی گفت:اگر نظارت واقعی بود، این همه تخلف در نانوایی‌های قم نداشتیم. وقتی بازرس قرار است بیاید، همه نانوایی‌ها را خبر می‌کنند. نظارت واقعی یعنی یک مشتری معمولی برود و نان بخرد، بدون اینکه کسی بداند.

نانی که قرار است سفره را گرم کند

در قم، نان فقط یک خوراک روزمره نیست؛ بخشی از فرهنگ و سفره اهالی این شهر است. وقتی مردم از کم‌فروشی و کارت‌کشی گلایه دارند، فقط به دنبال نان نیستند؛ به دنبال حرمت سفره‌شان هستند.

نانوا می‌گوید آرد بی‌کیفیت است. مسئول می‌گوید نظارت می‌کنیم. اما در این میان، مردم هستند که هر روز صبح پشت در نانوایی می‌ایستند و امیدوارند این بار نانی که می‌گیرند، هم وزنش درست باشد، هم قیمتش عادلانه و هم کیفیتش مناسب. شاید وقت آن رسیده که به جای پاسکاری مسئولیت‌ها، پای حرف همان مردمی بنشینیم که هر روز با نان، زندگی می‌کنند.