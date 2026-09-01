باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین به شرکت‌های هواپیمایی، بیمه‌ و استفاده‌کنندگان از فرودگاه‌های اصلی روسیه هشدار داد که آسمان روسیه به‌دلیل حضور پهپاد‌های اوکراینی عملاً ناامن و بسته شده است.

زلنسکی گفت اوکراین تهدیدی برای هوانوردی غیرنظامی نیست، اما پهپاد‌های اوکراینی در آسمان روسیه حضور خواهند داشت و باید این موضوع جدی گرفته شود.

او مدعی شد که مقام‌های روسیه محدودیت‌های هوایی را به‌درستی اعلام نمی‌کنند، اما در عمل آسمان روسیه در حال بسته‌شدن است.

این اظهارات پس از تشدید حملات هوایی روسیه به کی‌یف و دیگر شهر‌های اوکراین مطرح شده است.

طبق گزارش رویترز، آخرین حمله روسیه به کی‌یف ۱۲ کشته بر جای گذاشته و حملات شدید به پایتخت برای ششمین روز متوالی ادامه داشته است.

اوکراین نیز در هفته‌های اخیر حملات پهپادی خود به اهداف داخل روسیه، به‌ویژه تأسیسات مرتبط با صنعت نفت، را افزایش داده است.

منبع: رویترز