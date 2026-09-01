باشگاه خبرنگاران جوان - پيرو انتشار دفترچۀ راهنمای انتخاب رشته آزمون كارشناسی‌ارشد ناپيوسته سال ۱۴۰۵ ضمن اعلام اصلاحات جديد، به اطلاع متقاضيان مجاز به انتخاب رشته در آزمون کارشناسی ارشد می‌رساند که به‌منظور فراهم کردن تسهيلات بيش‌تر برای آن‌دسته از متقاضيانی كه تا ۱۰ شهریور برای انتخاب رشته‌محل خود اقدام نکرده‌اند، ترتيبی اتخاذ شده است كه بتوانند تا پايان روز پنجشنبه به تاريخ ۱۲ شهریور نسبت به انتخاب رشته‌محل اقدام کنند.

بنابراين متقاضيان باید ضمن مطالعۀ دقيق دفترچه راهنمای انتخاب رشتۀ‌ مذکور و مندرجات اين اطلاعيه در مهلت در نظر گرفته شده به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبت رشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

در ضمن آن دسته از متقاضيانی كه قبلاً نسبت به انتخاب كدرشته‌محل‌های تحصيلی اقدام کرده‌اند، نیز می‌توانند در صورت تمايل تا ۱۲ شهریور نسبت به مشاهده يا ويرايش كدرشته‌ محل‌هاي انتخابي خود اقدام کنند.