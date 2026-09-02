روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پادگان تفنگداران آمریکایی در اردن موسوم به «کمپ تبتین» هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: ارتش تروریستی و شکست خورده آمریکا، عاجز از رویارویی مستقیم با رزمندگان اسلام با حمله وحشیانه به یک منزل مسکونی در سیریک، محل مجلس عقد دو جوان پاک را به خاک و خون کشیده و با به شهادت رساندن و مجروح کردن نزدیک به پنجاه نفر از مردم عزیزمان خاطره وحشیگری مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد را زنده کرد.

رژیم کودک‌کش آمریکا در این حمله جنایتکارانه یک بار دیگر با به شهادت رساندن چندین نفر از جمله یک کودک، عمق کینه‌توزی و دشمنی خود با مردم ایران را آشکار کرد.

در پاسخ به این شرارت سبعانه، رزمندگان دلیر نیروی هوافضای سپاه در موج دوم عملیات تنبیه متجاوز "با رمز مقدس یا رسول الله (ص)" با حمله سنگین موشک‌های بالستیک به پادگان تفنگداران آمریکایی در اردن موسوم به کمپ تیتین، واقع در سواحل خلیج عقبه، تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی را به درک واصل کرده و چند تاسیسات مهم و بالگردهای هجومی دشمن را منهدم نمودند.

برچسب ها: سپاه پاسداران ، موشک بالستیک
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۴
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
علی
۲۱:۳۲ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
باسلام باتوجه وضعیت تهدید باید بمب اتم داشته باشیم
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۷ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
خدا قوت شیران ایران زمین دنیا را به لرزه انداختید پیروزی نهایی با خروج آمریکا از کشورک های عربی آغاز شده است
۵
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۹ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
باید بمب اتمی بسازیم
۷
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۹ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
تمام سربازان آمریکا هم در منطقه به درک واصل بشن، حتی جبران یک صدم جنایات اونا در حق بچه های بیگناه میناب و رهبرمون نخواهد بود....
انشالله ت ر ا م پ و ن ت ا ن ی ا ه و به تیر غیب گرفتار بشن
۸
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۵ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
بزنید که خوب میزنید ماشاءالله
۸
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۴ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
خسته نباشید انشالله که دشمن بیشتر تلفات بدهد ....
۷
۲۹
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Iran (Islamic Republic of)
امامی
۰۷:۱۴ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
درود خدا بر رزمندگان اسلام ومرگ بر منافقین و بی شرفان وطن فروش
۷
۳۱
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Iran (Islamic Republic of)
یعقوبعلی فرزانه صاحبی
۰۶:۴۱ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
بزنید که خوب میزنید . رحم نکنید بکشیدو به درک واصل کنید این متجاوزان کودکش و ضالم امریکایی را . سردار عزیز موسوی فرمانده هوا فضا شما را قسم به خون رهبر قائد قسم به خون تمام شهدا .رحم نکنید . سردار خیابان باما میدان با شما
۶
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۹ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
احسنت. آفرین
۷
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۲ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
فصل فصل شخم زدن است تا فرصت هست باید شخمشان بزنیم
۶
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۸ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
فقط و فقط قاره پیما باید داخل خاک آمریکا و ناوهای آمریکا را بزنید
۵
۲۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۹ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
خدایا به سربازان ایرانی خودت عزت و پیروزی اعطا بفرما و به مسئولین ما زره ای احساس مسئولیت پذیری اعطا بفرما
۳
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۴۹ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
حملات ما تاثیر گزار نیست برای آنها چون آنها حساب حملات ما را کرده اند
۸
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۷ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
لعنت خدا و فرشتگان درگاهش بر آمریکا و اسراییل بی شرف،دست خوش بر فرزندان پاک نیروهای مسلح کشورمان خدا حافظ جان نیروهای مسلح و مردم عزیز کشورم باشد،آمین
۵
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۴ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
الله اکبر الله اکبر الله اکبر خامنه ای رهبر
۶
۲۳
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۱۲
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