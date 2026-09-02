باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در ادامه مسابقات هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ۵ بازی در شهر‌های مختلف امشب برگزار می‌شود که در حساس‌ترین بازی ها، تیم‌های استقلال و پرسپولیس در دربی ۱۰۷ در اصفهان برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند و تیم سپاهان هم میهمان تیم صنعت نفت آبادان است.

ملوان- نساجی مازندران/ چهارشنبه ساعت ۱۸

۲ تیم شمالی در حالی به مصاف یکدیگر می‌روند که شرایط خوبی در جدول رده بندی ندارند.

تیم فوتبال ملوان هفته گذشته با شکست سنگین برابر تیم پرسپولیس دومین باخت خود را در لیگ برتر متحمل شد و با ۴ امتیاز در رتبه یازدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

قو‌های سپید انزلی اشتباهات فاحشی مقابل پرسپولیس داشتند و مازیار زارع هم بعد از بازی اعلام کرد که از این وضعیت خسته شده است. همچنین در حالی که گفته می‌شد زارع در رختکن با بازیکنان خداحافظی کرده است، اما او این موضوع را تکذیب کرد.

شاگردان مازیار زارع با حمایت هواداران پرشور خود به دنبال برد بازی خانگی مقابل نساجی مازندران هستند تا شکست هفته قبل را جبران کنند و رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.

در آن طرف، تیم نساجی هفته گذشته برابر تیم شمس آذر قزوین شکست خورد و این تیم شمالی تاکنون بردی در لیگ برتر کسب نکرده است و با یک امتیاز در انتهای جدول رده بندی قرار دارد.

شنیده می‌شود این بازی آخرین فرصت مجتبی حسینی در نساجی است و اگر نتواند پیروز شود ممکن است از این تیم جدا شود و شایعه حضور سعید دقیقی به‌جای او مطرح شده است.

نساجی در سال‌های اخیر مقابل ملوان بردی نداشته است.

ذوب آهن- پیکان/ چهارشنبه ساعت ۱۸

تیم ذوب آهن در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و این تیم هفته گذشته فقط یک امتیاز برابر تیم فجرشهید سپاسی به دست آورد و با ۳ امتیاز در جایگاه سیزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان عبدالله ویسی به برد بازی خانگی برابر تیم پیکان نیاز مبرم دارند تا از بحران خارج شوند و علاوه براین، اولین برد خود را جلوی هوادارانشان جشن بگیرند.

در آن طرف، تیم فوتبال پیکان با یک برد و ۵ امتیاز در رده نهم جدول ایستاده است.

خودرو سازان می‌خواهند دست پر به تهران برگردند تا دومین برد خود را در لیگ برتر کسب کنند، اما آنها کار سختی در اصفهان پیش رو دارند.

نکته جالب توجه این است که ذوب‌آهن در ۹ بازی اخیر داخل خانه خود، در هیچ مسابقه‌ای نباخته است.

خیبر خرم آباد- فولاد خوزستان/ چهارشنبه ساعت ۱۸:۳۰

تیم فوتبال خیبر خرم آباد هفته گذشته برابر آلومینیوم اراک به تساوی دست یافت و این تیم تاکنون رنگ برد ر ا ندیده است و با ۳ امتیاز در رتبه دوازدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان فراز کمالوند با حمایت هواداران خود می‌خواهند با بردن فولاد خوزستان به اولین پیروزی داخل خانه خود دست یابند و دل هواداران خود را شاد کنند.

هواداران خیبر در هفته‌های گذشته علیه کمالوند شعار سر دادند و خواستار جدایی او شدند، اما مالک باشگاه گفت او تا آخر فصل سرمربی ما خواهد بود.

در آن طرف، تیم فولاد خوزستان هفته گذشته برابر استقلال به تساوی بدون گل دست یافت و با یک و برد و ۳ مساوی و کسب ۶ امتیاز در جایگاه ششم جدول لیگ برتر قرار گرفته است.

شاگردان حمید مطهری به دنبال کسب امتیاز در خارج از خانه هستند تا دست پر به اهواز برگردند و علاوه بر این، همچنان در کورس رقابت با مدعیان بمانند.

صنعت نفت آبادان- سپاهان/ چهارشنبه ساعت ۲۰:۳۰

تیم صنعت نفت آبادان هفته گذشته برابر تیم مس شهر بابک به تساوی بدون گل دست یافت و این تیم بردی در ۴ هفته لیگ برتر کسب نکرده و با ۳ امتیاز در رتبه چهاردهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان محمد نوری با حمایت هواداران خونگرم آبادانی به دنبال برد بازی خانگی برابر سپاهان هستند تا اولین برد خود را در حضور طرفداران خود جشن بگیرند و علاوه بر این از انتهای جدول رده بندی فرار کنند.

در آن طرف، تیم سپاهان هفته گذشته توانست با ۲ گل از سد تیم گل گهر سیرجان عبور کند و با ۲ پیروزی و ۲ شکست و کسب ۶ امتیاز در رتبه هشتم ایستاده است.

شاگردان محرم نویدکیا می‌خواهند با بردن صنعت نفت آبادان دست پر به اصفهان برگردند و علاوه بر این، رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند و در جمع مدعیان قهرمانی قرار بگیرند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران آبادانی دارند.

سپاهان مقابل تراکتور و استقلال شکست خورد تا نویدکیا بیش از همه مورد نقد قرار گیرد چون همه بازی‌های بزرگ را از دست می‌دهد.