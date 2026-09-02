باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سوت صد و هفتمین دربی پایتخت در حالی امشب ساعت ۱۹:۳۰ زده می‌شود که همه نگاه‌ها به سمت ورزشگاه نقش جهان است تا شاهد یک بازی جذاب از سوی تیم‌های پرسپولیس و استقلال باشند.

دربی سرخابی‌ها حساسیت خاصی دارد و این بازی به جایگاه تیم‌ها در جدول رده بندی کاری ندارد و بساط کری خوانی بین هواداران سرخابی پهن است و آنها فقط از تیم محبوبشان برد در بازی دربی را می‌خواهند، حتی اگر تیمشان در آخر فصل قهرمانی را از دست بدهد.

ورزشگاه آزادی که روزگاری ۱۲۰ هزار تماشاگر دربی را در خود جای می‌داد، اما این استادیوم چند سال هست که به خاطر بازسازی میزبان بازی‌های دربی نیست و تیم‌های استقلال و پرسپولیس مجبورند که در ورزشگاه‌های خارج از تهران مقابل یکدیگر قرار بگیرند. این بار قرعه به نام ورزشگاه نقش جهان افتاده و باشگاه استقلال این ورزشگاه را به عنوان میزبان بازی دربی در نظر گرفته است.

هر ۲ تیم در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که اختلاف زیادی در جدول رده بندی با یکدیگر ندارند و همین موضوع حساسیت بازی دربی را بیشتر کرده است.

تیم فوتبال استقلال شروع خوبی در لیگ برتر فوتبال داشته است و این تیم با وجود اینکه هفته گذشته نوار برد‌های متوالی اش با تساوی برابر فولاد قطع شد، اما همچنان شکستی را متحمل نشده است.

آبی پوشان پایتخت با ۳ برد و یک تساوی و کسب ۱۰ امتیاز در رتبه سوم جدول رده بندی قرار دارند. آنها به دنبال بردن پرسپولیس رقیب دیرینه خود هستند تا روند رو به رشد خود را ادامه بدهند و علاوه بر این، به صدر جدول برگردند.

همچنین استقلالی‌ها نزدیک به یک دهه هست که رقیب دیرینه شان را نبردند و آخرین باری که آبی پوشان پایتخت موفق به پیروزی در دربی در جریان ۹۰ دقیقه شدند، به دربی ۸۷ بر می‌گردد. براین اساس شاگردان سهراب بختیاری زاده انگیزه زیادی برای این بازی دارند تا جدا از سبقت گرفتن در جدول، طلسم نبردن پرسپولیس را بشکنند.

در آن طرف، تیم پرسپولیس همانند استقلال فصل جدید را خوب شروع کرد و در ۳ بازی برنده شد، اما این تیم در هفته چهارم برابر تراکتور شکست خورد و موج انتقادات از سیستم محتاطانه تارتار شدت گرفت.

البته پرسپولیسی‌ها در بازی هفته گذشته برابر تیم ملوان عملکرد فوق العاده‌ای داشتند و با برد پرگل و شرایط روحی مناسب به استقبال دربی آمده‌اند.

با وجود اینکه سرخپوشان پایتخت در ۳ بازی گذشته خود هجومی بازی کردند، اما آنها برابر تراکتور بازی تدافعی را در دستور کار قرار دادند و در نهایت این بازی را واگذار کردند.

به هر حال هنوز برخی منتقدان و کارشناسان معتقدند تارتار و دستیارانش در بازی‌های بزرگ از جسارت لازم برخوردار نیستند؛ بنابراین پیروزی در این مسابقه حساس نه تنها می‌تواند سرمربی سرخ‌پوشان را در آزمون بزرگش سربلند کند، بلکه پایانی بر نقد تفکراتش خواهد بود.

حساسیت دربی باعث شده که سرمربیان ۲ تیم با احتیاط تیم خود را روانه مسابقه کنند و همین موضوع باعث شده که اکثر دربی‌ها سرد و کسل کننده باشد و با تساوی به پایان برسد. البته اگر استقلال همچنان روی انتقال‌های سریع و پرس از جلو حساب ویژه باز کند، و در سمت مقابل پرسپولیس نیز کار‌های ترکیبی و ارسال‌های خطرناک خود را ادامه دهد، می‌توان انتظار یک دربی پرگل را داشت.

این بازی تقابل بهترین خط حمله و بهترین خط دفاع لیگ برتر فوتبال است؛ جایی که پرسپولیس با ۹ گل زده زهردارترین خط حمله لیگ را دارد و استقلال بدون گل خورده به همراه تراکتور مستحکم‌ترین خط دفاع را دارد. همچنین آبی‌پوشان هم ۷ گل زده است.

مهدی تارتار و سهراب بختیاری‌زاده سرمربیان پرسپولیس و استقلال اولین دربی خود را تجربه می‌کنند و دوست ندارند تجربه تلخی از این بابت داشته باشند.

صالح حردانی و مهران احمدی بازیکنان استقلال مشکل مصدومیت ندارند و در پرسپولیس هم ابوالفضل جلالی آماده بازی در دربی است.

در ۱۰۶ دربی قبلی، پرسپولیس ۲۹ بار به پیروزی رسیده و استقلال نیز ۲۶ مرتبه برنده شده است. ۵۱ دیدار نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. در مجموع این ۱۰۶ مسابقه، ۱۹۹ گل به ثمر رسیده و به این ترتیب تیمی که امروز نخستین گل مسابقه را به ثمر برساند، زننده گل شماره ۲۰۰ تاریخ دربی خواهد بود.

موعود بنیادی فر قضاوت دربی سرخابی ها را برعهده خواهد داشت.

به هر حال باید دید کدامیک از این ۲ تیم موفق می‌شود برنده دربی ۱۰۷ شود.