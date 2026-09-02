باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در صد و هفتمین دربی پایتخت امشب ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف تیم استقلال در ورزشگاه نقش جهان می‌رود که ابوالفضل جلالی مدافع چپ خود را بعد از رفع مصدومیتش در اختیار دارد و سایر بازیکنان سرخپوش هم آماده بازی دربی هستند.

به نظر می‌رسد پرسپولیس در بازی با استقلال از سیستم ۴-۴-۲ استفاده کند تا با ۲ مهاجم بتواند حملات بیشتری بر روی دروازه رقیب دیرینه اش داشته باشد.

پیام نیازمند دروازه بان ملی پوش پرسپولیس در بازی امشب درون دروازه قرار می‌گیرد و این گلر به دنبال کلین شیت در دربی ۱۰۷ است تا در این بازی گلی دریافت نکند و در موفقیت تیمش نقش موثری ایفا کند.

حسین کنعانی زادگان و محمد مهدی زارع زوج خط دفاع پرسپولیس را در این بازی تشکیل می‌دهند.

با وجود اینکه ابوالفضل جلالی از بند مصدومیت رها شده است، اما به نظر نمی‌رسد که تارتار در این بازی ریسک کند و از این بازیکن در ترکیب اصلی استفاده کند و مهدی تیکدری به جای جلالی در دفاع چپ پرسپولیس قرار می‌گیرد. همچنین مجید عیدی هم در دفاع راست سرخپوشان قرار خواهد گرفت.

پوریا پور علی و محمد خدابنده لو هم زوج خط هافبک پرسپولیس را در بازی امشب تشکیل می‌دهند.

تیوی بیفوما و محمد مهدی محبی وینگر‌های چپ و راست پرسپولیس برابر استقلال خواهند بود.

همچنین محمد عمری و علی علیپور هم زوج خط حمله پرسپولیس را در دربی ۱۰۷ تشکیل می‌دهند.

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر استقلال در دربی ۱۰۷ به شرح زیر است.

پیام نیازمند، حسین کنعانی زادگان، محمد مهدی زارع، مجید عیدی، مهدی تیکدری، محمد خدابنده لو، پوریا پورعلی، تیوی بیفوما، محمد مهدی محبی، محمد عمری و علی علیپور