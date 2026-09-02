برخی از بازیکنان پرسپولیس امشب برای اولین بار در دربی سرخابی‌ها بازی می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی به مصاف تیم استقلال رقیب دیرینه خود در دربی ۱۰۷ می‌رود که برخی از بازیکنان این تیم برای اولین بار در دربی پایتخت بازی خواهند کرد.  

سرخپوشان پایتخت بعد از انتخاب مهدی تارتار به عنوان سرمربی تیم خود تغییرات زیادی در نفراتشان داشتند و به نوعی پوست اندازی کردند و با چند بازیکن مسن و با تجربه خود قطع همکاری کرده و  تعدادی بازیکن جوان گرفتند و میانگین سنی خود را پایین آوردند.  

بازیکنانی همانند محمد مهدی زارع، مهدی تیکدری، ابوالفضل جلالی، مجید عیدی، پویا پور علی، پوریا لطیفی فر، پوریا شهرآبادی، محمد مهدی زارع و دانیال ایری در فصل نقل و انتقالات به پرسپولیس پیوستند. همچنین به جز جلالی که در زمان حضورش در استقلال برابر پرسپولیس بازی کرده بود بقیه بازیکنان  در بازی امشب برای اولین بار در دربی سرخابی  بازی خواهند کرد و آنها به نوعی دربی اولی‌های سرخپوشان محسوب می‌شوند.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، دربی پایتخت
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