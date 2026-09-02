ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایگاه ارتش تروریستی آمریکا در بحرین را با پهپاد‌های انهدامی خود، مورد هدف قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بیست و نهمین مرحله از عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوز دشمن به مناطق جنوبی کشور، ساعاتی پیش، ارتش جمهوری اسلامی ایران، تاسیسات راداری و مراکز تجمع نیروهای تروریست آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف حملات پرحجم پهپادهای انهدامی قرار داد.

بر اساس اعلام روابط عمومی ارتش، پایگاه شیخ عیسی بحرین، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج فارس و از مراکز مهم تعمیر و نگهداری بالگردها و قطعات پهپادها و میزبان هواپیماهای شناسایی است.

روابط عمومی ارتش تاکید کرد: رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران، به شرارت‌های دشمن، پاسخ کوبنده و گسترده داده و انتقامی سخت و پشیمان کننده از متجاوزان خواهند گرفت.

برچسب ها: ارتش ایران ، حمله پهپادی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۱ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
باید ساخت پهپاد و موشک شدت بیشتری بگیرد
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۳ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
درود بر دلاور مردان ارتش ایران
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Iran (Islamic Republic of)
یعقوبعلی فرزانه صاحبی
۰۶:۴۶ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
برادران قوای نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران . به دشمن امریکا رحم نکنید به سربازان رحم نکنید بکشید این ظالمین را . ارتشیان شما افتخار ایران عزیز هستین . خدا شما را حفظ کند .
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۹ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
باریکلا ارتش
باریکلا سپاه
بتازید ای سربازان خدا
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۲ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
مگه آمریکا چندپایگاه در بحرین دارد ؟؟؟؟!!!

بابا کاخ سفید بزنید

موشک مدارید از کره شمالی وارد کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
کاخ سفید را فقط باید با بمب اتم و بمب هیدروژنی زد
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