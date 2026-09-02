روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از حمله سنگین موشک‌های بالستیک به آشیانه هواپیما‌های بدون سرنشین دور پرواز آر کیو ۴ و‌ام کیو ۹ در پایگاه پرنس حسن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۵ خطاب به مردم شریف اردن بیان کرد: در قصاص جنایت ارتش تروریستی آمریکا، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک حمله سنگین با موشک‌های بالستیک، آشیانه‌های هواپیماهای بدون سرنشین دور پرواز آر کیو ۴ و ام کیو ۹ را در پایگاه هوایی آمریکا در اردن موسوم به پرنس حسن مورد حمله قراردادند که تعدادی از پهپادها منهدم و تعدادی از خلبانان و خدمه فنی پروازی به هلاکت رسیدند.

در این اطلاعیه آمده است:

بسم الله قاصم الجبارین
وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ

مردم شریف و انقلابی اردن؛
یکبار دیگر دست شیطان از آستین ارتش کودک‌کش آمریکا به درآمد و با بمباران وحشیانه به مراسم جشن عقد یک زوج جوان اهل تسنن در منطقه سیریک هرمزگان، عمق کینه خود را به امت اسلام به نمایش گذاشت.

ارتش تروریستی شکست خورده آمریکا که از رویارویی مستقیم با رزمندگان اسلام عاجز است، با استیصال مردم مظلوم را به خاک و خون کشید و مراسم جشن عقد پاک مردم را به عزا تبدیل کرد.

ارتش جنایتکار آمریکا که در آغاز تجاوز خود به ایران اسلامی ۱۶۸ کودک دانش آموز را در مدرسه میناب و ۲۱ کودک ورزشکار را در ورزشگاه لامرد به شهادت رسانده بود، شب گذشته در این حمله ناجوانمردانه حدود ۷۰ نفر از مهمانان این مراسم را مورد اصابت قرار داد که ۴ نفر از آنان از جمله یک کودک خردسال به شهادت رسیده و حال تعدادی از مجروحان وخیم هست.

در قصاص این جنایت، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک حمله سنگین با موشک‌های بالستیک، آشیانه‌های هواپیماهای بدون سرنشین دور پرواز آر کیو ۴ و ام کیو ۹ را در پایگاه هوایی آمریکا در اردن موسوم به پرنس حسن مورد حمله قراردادند که تعدادی از پهپادها منهدم و تعدادی از خلبانان و خدمه فنی پروازی به هلاکت رسیدند.

همچنین چندین زیر ساخت فنی آنها به آتش کشیده شد.

مردم شریف و پاکدل اردن،
اردن قدمگاه مقدس انبیاء الهی است، نباید جایگاه ولیدهای شیطان بماند. امروز با این جنایت های سبعانه، حجت بر همگان تمام است.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

برچسب ها: سپاه پاسداران ، پایگاه آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
یعقوبعلی فرزانه صاحبی
۰۶:۴۷ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
ای جاان . خدا شما رزندگان را در پناه خود حفظ کند
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۹ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
احسنت. مرحبا
۰
۱۱
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