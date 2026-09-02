نیروی زمینی سپاه با حمله تلفیقی موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکایی در اربیل یک مرکز تعمیراتی و انبار‌های تجهیزات فنی ارتش تروریست آمریکا را نابود و سامانه هدایت بالون جاسوسی آمریکا در پایگاه را منهدم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نیروی زمینی سپاه با حمله تلفیقی موشکی و پهپادی به پایگاههای آمریکایی در اربیل یک مرکز تعمیراتی و انبارهای تجهیزات فنی ارتش تروریست آمریکا را نابود و سامانه هدایت بالون جاسوسی آمریکا در پایگاه را منهدم کردند.

متن اطلاعیه شماره ۶ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بامداد چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین
و لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب
مردم مسلمان و شریف کردستان عراق

ارتش کودک کش آمریکا که تجاوز خود به ایران را با جنایت و کودک کشی در میناب و لامرد و کشتار نزدیک به دویست کودک در این دو نقطه آغاز کرده بود شب گذشته با حمله وحشیانه به مراسم جشن عقد یک زوج پاک و جوان اهل تسنن در شهرستان سیریک با به خاک و خون کشیدن حدود ۷۰ نفر از مردم بی گناه پرونده نکبت بار خود را سیاه تر کرد در پی این جنایت تا کنون ۴ نفر از میهمانان این مراسم از جمله یک کودک به شهادت رسیده اند.

در انتقام این خون‌های پاک رزمندگان شجاع نیروی زمینی سپاه با حمله تلفیقی موشکی و پهپادی به پایگاههای آمریکایی در اربیل یک مرکز تعمیراتی و انبارهای تجهیزات فنی ارتش تروریست آمریکا را نابود کرده و سامانه هدایت بالون جاسوسی آمریکا در پایگاه را منهدم کردند. رزمندگان غیور نیروی زمینی همچنین مخازن سوخت این پایگاه را به آتش کشیده و تعدادی از متجاوزان را به هلاکت رساندند.

زمان پایان سلطه رژیم منفور و وحشی آمریکا فرا رسیده است سرزمین فرزندان فاتحان بیت المقدس جای استقرار و آتش افروزی کافران نیست. اجازه ندهید سرزمین شما مبدا انجام چنین جنایات هولناکی باشد. این سرزمین پاک باید از لوث وجود نحس اشرار آمریکایی پاکسازی شود با این جنایتهای آشکار حجت بر همگان تمام است.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

برچسب ها: سپاه پاسداران ، پایگاه آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
محمد میرزاجانی
۱۱:۵۰ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
برادر سپاهی تشکر تشکر تشکر
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۷ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
باید این مراکز را ده هزار موشک بالستیک هدف قرار داد
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۵ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
ماشاءالله
۲
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۵ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
چرا نیروهای مسلح ايران پیش دستی نمیکنن منتظر میشن تعدای انسان بی گناه شهید بشن بعد بفکر تلافی میوفتن واقعا جای سؤال برای همه مردم
۳
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
یعقوبعلی فرزانه صاحبی
۰۶:۴۳ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
ای جااان . قوای نظامی درود برشما خدا شما را در پناه خود حفظ کند .
۳
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۳۰ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
لذت بردم. بزنید این حرامیان رو
۴
۱۴
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