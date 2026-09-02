باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری بامداد چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ گفت: ارتش تروریست و کودک کش آمریکا به دنبال ناکامی های پی در پی در جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی و شکست از مردم همیشه در صحنه و مقاوم کشور عزیزمان، برخی از نقاط نظامی و غیرنظامی را در مناطق جنوبی ایران مورد تجاوز وحشیانه هوایی و بمباران قرار داد و تعدادی از مردم بی گناه را نیز به خاک و خون کشید.



وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توسط فرزندان شجاع ملت در ارتش دلاور و سپاه قهرمان در پاسخ به این شرارت ها و اقدامات تروریستی، با سرعت و پرقدرت پایگاه های آمریکای جنایتکار را در منطقه مورد هجوم مقتدرانه موشکی و پهپادی قرار دادند و در هم کوبیدند که ضمن خسارات سنگین به زیرساخت ها، تاسیسات، تسلیحات و تجهیزات تعداد قابل توجهی از فرماندهان و سربازان آمریکایی کشته یا مجروح شدند.



ذوالفقاری ادامه داد: این عملیات تهاجمی به صورت درس آموز علیه آمریکایی ها تا پشیمانی آنها از جنایت ادامه خواهد داشت.



سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) افزود: هشدار می دهیم تداوم شرارت آمریکایی ها در منطقه با پاسخ های سنگین تر، گسترده تر و ویرانگر روبرو می گردد و هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید بایستی عواقب خطرناک آن را بپذیرد.

منبع: سپاه نیوز