سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) هشدار داد، تداوم شرارت آمریکایی‌ها در منطقه با پاسخ‌های سنگین‌تر، گسترده‌تر و ویرانگر رو‌به‌رو می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری بامداد چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ گفت: ارتش تروریست و کودک کش آمریکا به دنبال ناکامی های پی در پی در جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی و شکست از مردم همیشه در صحنه و مقاوم کشور عزیزمان، برخی از نقاط نظامی و غیرنظامی را در مناطق جنوبی ایران مورد تجاوز وحشیانه هوایی و بمباران قرار داد و تعدادی از مردم بی گناه را نیز به خاک و خون کشید.

وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران توسط فرزندان شجاع ملت در ارتش دلاور و سپاه قهرمان در پاسخ به این شرارت ها و اقدامات تروریستی، با سرعت و پرقدرت پایگاه های آمریکای جنایتکار را در منطقه مورد هجوم مقتدرانه موشکی و پهپادی قرار دادند و در هم کوبیدند که ضمن خسارات سنگین به زیرساخت ها، تاسیسات، تسلیحات و تجهیزات تعداد قابل توجهی از فرماندهان و سربازان آمریکایی کشته یا مجروح شدند.

ذوالفقاری ادامه داد: این عملیات تهاجمی به صورت درس آموز علیه آمریکایی ها تا پشیمانی آنها از جنایت ادامه خواهد داشت.

سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) افزود: هشدار می دهیم تداوم شرارت آمریکایی ها در منطقه با پاسخ های سنگین تر، گسترده تر و ویرانگر روبرو می گردد و هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید بایستی عواقب خطرناک آن را بپذیرد.

منبع: سپاه نیوز

برچسب ها: جنایات آمریکا ، قدرت ایران
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
مجتبی کرمانی
۰۷:۴۴ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
امکان داره هشدار ندهید و عمل کنید
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۴ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
دمتون گرم
خدا قوت
۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۵ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
تبارک الله همیشه پاینده باشید رزمندگان اسلام درود خداوند بر شما پاسداران ایران
۴
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۹ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
این سنگین تر و گسترده تره کی خواهد بود ایشاالله
۱
۱۳
پاسخ دادن
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