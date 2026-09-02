باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - شاهرخ بیانی پیشکسوت تیم فوتبال استقلال در گفتوگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره بازی دربی سرخابیها اظهار کرد: تیم استقلال جوان شده است. پنجره نقل و انتقالاتی استقلال بسته شده است، به خاطر همین مجبور شدند که از جوانان استفاده کنند. آبی پوشان بازی به بازی دارند خوب میشوند و شرایطشان هم خوب است. به نظرم بازی دربی خوبی را شاهد باشیم.
بیانی درباره اینکه وضعیت پرسپولیس را چطور ارزیابی میکنید، گفت: پرسپولیس تغییراتی در کادر فنی و بازیکنان داشته است و بازیکنان زیادی گرفتند. شرایط آنها نیز مثل استقلال است. البته پنجره نقل و انتقالاتی سرخپوشان باز بود به خاطر همین توانستند بازیکنان خارجی خود را حفظ کنند و یکسری بازیکن جدید هم گرفتند. آنها امسال بهترین خریدها را کردند.
پیشکسوت استقلال درباره اینکه چرا دربی حساسیت دارد و با تساوی به پایان میرسد؟ گفت: حساسیت بازی دربی به خاطر این است که هیچ کدام از ۲ تیم نمیخواهند بازنده باشند، چون طرفداران با این ۲ تیم زندگی میکنند. وقتی تیمی میبازد تیم رقیب تا نیم فصل دوم کری میخواند. حساسیت بازی به بازیکنان و طرفداران برمی گردد. بازی دربی هنوز شروع نشده خانوادهها در خانه دارند با هم کری میخوانند.
او درباره اینکه برگ برنده دربی سرخابیها را در چه چیزی میداند، گفت: هر تیمی که آرامش خود را حفظ کند و سرمربی از لحاظ روحی و روانی با بازیکنان کار کند و استرس را از بازیکنانش بردارد در بازی دربی موفق میشود. این بازی برای طرفداران است و در دوران ما ۱۲۰ هزار نفر به ورزشگاه میآمدند و حتی دور زمین هم مینشستند و آن موقع استرسش بیشتر بود. الان که حضور هواداران در استادیوم کمتر شده است و بلیت فروشی به طور کامل صورت نمیگیرد. یکسری از بازیکنان جوان هستند و اولین بازی شان هست و باید سرمربی برروی بازیکنان جوان کار کند تا ۱۰ دقیقه اول استرس نداشته باشند. اگر بازیکن جوان با شرایط وفق شود در آن صورت آن بازیکن با وضعیت بهتری بازی خواهد کرد.
بیانی درباره اینکه بازی دربی سرخابیها در ورزشگاه نقش جهان برگزار میشود، گفت: من فکر میکنم ورزشگاه نقش جهان یکی از بهترین استادیومها هست. شرایط این استادیوم بهتر از ورزشگاههای دیگر است. البته ورزشگاه مشهد از همه بهتر است و ۲ استادیوم مدرن در این شهر وجود دارد، اما حیف که هیچ تیمی از این استادیومها استفاده نمیکند.
پیشکسوت استقلال تصریح کرد: ورزشگاه آزادی سمبل ورزش ما محسوب میشود و این ورزشگاه ۵۰ سال است که در آسیا تک است. با وجود اینکه کشورهای عربی این همه استادیوم ساختند، اما ورزشگاه آزادی هنوز مدرنترین استادیوم در آسیا است و حرف اول را میزند.
او درباره اینکه بازی در ۲ تیم استقلال و پرسپولیس چطور بوده است، گفت: من یک فصل در پرسپولیس بازی کردم و بقیه فوتبالمم را در استقلال بازی کردم و ۱۲، ۱۳ بازی دربی در استقلال حضور داشتم.
بیانی درباره بهترین خاطره اش از دربی پایتخت گفت: بهترین خاطرهام مربوط به دربی سال ۶۱ بود که تیم ما جوان بود و ۱۲۰ هزار تماشاگر به ورزشگاه آزادی آمدند و آن قدر طرفداران زیاد بودند که روی تیر برق هم نشسته بودند و بازی را یک ربع اول تعطیل کردند تا تماشاگران را ازآنجا خارج کرده تا برق را روشن کنند و طرفداران دور زمین نشستند. ما این بازی را با نتیجه یک بر صفر بردیم بدون اینکه کسی توهینی کند. در صورتی که طرفداران استرس داشتند و هر لحظه ممکن بود که به زمین مسابقه بیایند، اما آن قدر فرهنگ طرفداران ما بالا بود که هیچ رفتار نامناسبی در این بازی نداشتند. این بهترین دربی بود که من بازی کردم.
پیشکسوت استقلال درباره اینکه بدترین خاطره اش از دربی پایتخت بیان کرد: من خاطره بد زیادی از دربی ندارم. یک بازی دربی بود که ما یک بر هیچ عقب بودیم و هر چه میزدیم گل نمیشد و ۳، ۴ موقعیت صددرصد گلزنی داشتیم که پرسپولیسیها از دهانه دروازه بیرون کشیدند و یک بار هم ضربه من را مرتضی فنونی زاده از دروازه بیرون آورد و آن بازی بدترین خاطرهام از دربی است، چون نباید آن بازی را میباختیم. بازی دربی هر لحظه اش حساس است و یک اشتباه کنید یک گل رد و بدل میشود.
او خاطر نشان کرد: یک بازی دربی هم که من در کنار پرویز مظلومی بودم ۲ بر صفر ازپرسپولیس جلو بودیم و حریف ۹ نفره شد و در ۱۰ دقیقه آخر ۳ گل خوردیم و با نتیجه ۳ بر ۲ بازنده شدیم. بازی برده را باشکست تعویض کردیم. آن قدر این بازی حساس است و هر لحظه یک اشتباه کنید در نهایت نمیتوانید جبران کنید. ۲ تیم باید مواظب باشند تا دچار اشتباه فردی نشوند.
بیانی درباره پیش بینی اش از نتیجه دربی پایتخت گفت: هیچ کس نمیتواند نتیجه دربی را پیش بینی کند و فقط به شرایط ۲ تیم بستگی دارد، چون چند بازیکن اولین بازی دربی شان هست و پیش بینی دربی سخت است. روزبه چشمی و صالح حردانی با تجربههای استقلال هستند که در دربی بازی کردند بقیه بازیکنان جوان هستند. در آن طرف، پرسپولیس هم تغییرات زیاد داشته است و خارجیهای این تیم باتجربه هستند. امیدوارم بازی خوب باشد و درگیری نباشد و طرفدار از این بازی لذت ببرد و ان شا الله استقلال بتواند برنده شود.