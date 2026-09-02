باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی بامداد چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ در پیامی در شبکه ایکس و با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا به کشورمان در شامگاه سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ نوشت: فهرست جنایات آمریکا علیه ملت ایران اکنون کامل‌تر از همیشه شد: امشب یک منزل مسکونی در کوهستکِ سیریک، در حالی هدف حمله قرار گرفت که مردم در آن مشغول برگزاری جشن عروسی بودند. بیش از ۵۰ زن، مرد و کودک بی‌گناه شهید و مجروح شدند.



وی افزود: این قساوت را نمی‌توان از زنجیره حملاتی که پیش از آن در میناب، لامرد، قشم و دیگر نقاط رخ داده است، جدا کرد؛ همان‌طور که نمی‌توان آن را از حمله به اهداف نظامی جدا دانست؛ حملاتی که با برچسب‌ها و توجیهات فریبنده پوشانده شدند.



بقائی ادامه داد: خطرناک‌تر از خودِ بمب، عادی‌شدن بمباران است؛ و خطرناک‌تر از سکوت، آن است که سکوت به معنای مشروعیت تعبیر شود.



سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: ایران به این جنایات وحشیانه قاطعانه پاسخ خواهد داد. اما دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که در برابر چنین بربریتی سکوت می‌کنند یا در پی توجیه آن هستند، باید بدانند که سکوتشان بی‌طرفی نیست. وقتی حملات غیرقانونی و جنایات آشکار، به اقتضای مصلحت سیاسی، تطهیر و توجیه می‌شوند، مرز میان محکوم‌کردن جنایت و عادی‌سازی آن از میان می‌رود.



بقائی افزود: کسانی که امروز سکوت می‌کنند، فردا خود نیز از پیامدهای این سکوت در امان نخواهند بود، چراکه چشم‌پوشی نسبت به ظلم و جنابت آن را مهار نمی‌کند، بلکه مرتکبان را در ادامه جنایاتشان علیه همه جسورتر می‌کند.