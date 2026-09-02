سخنگوی وزارت امور خارجه درباره جنایت جنگی آمریکا در حمله به جشن عروسی مردم در بندر کوهستک شهر سیریک تصریح کرد: فهرست جنایات آمریکا علیه ملت ایران اکنون کامل‌تر از همیشه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی بامداد چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ در پیامی در شبکه ایکس و با اشاره به تجاوز نظامی آمریکا به کشورمان در شامگاه سه‌شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ نوشت: فهرست جنایات آمریکا علیه ملت ایران اکنون کامل‌تر از همیشه شد: امشب یک منزل مسکونی در کوهستکِ سیریک، در حالی هدف حمله قرار گرفت که مردم در آن مشغول برگزاری جشن عروسی بودند. بیش از ۵۰ زن، مرد و کودک بی‌گناه شهید و مجروح شدند.

وی افزود: این قساوت را نمی‌توان از زنجیره حملاتی که پیش از آن در میناب، لامرد، قشم و دیگر نقاط رخ داده است، جدا کرد؛ همان‌طور که نمی‌توان آن را از حمله به اهداف نظامی جدا دانست؛ حملاتی که با برچسب‌ها و توجیهات فریبنده پوشانده شدند.

بقائی ادامه داد: خطرناک‌تر از خودِ بمب، عادی‌شدن بمباران است؛ و خطرناک‌تر از سکوت، آن است که سکوت به معنای مشروعیت تعبیر شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: ایران به این جنایات وحشیانه قاطعانه پاسخ خواهد داد. اما دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که در برابر چنین بربریتی سکوت می‌کنند یا در پی توجیه آن هستند، باید بدانند که سکوتشان بی‌طرفی نیست. وقتی حملات غیرقانونی و جنایات آشکار، به اقتضای مصلحت سیاسی، تطهیر و توجیه می‌شوند، مرز میان محکوم‌کردن جنایت و عادی‌سازی آن از میان می‌رود.

بقائی افزود: کسانی که امروز سکوت می‌کنند، فردا خود نیز از پیامدهای این سکوت در امان نخواهند بود، چراکه چشم‌پوشی نسبت به ظلم و جنابت آن را مهار نمی‌کند، بلکه مرتکبان را در ادامه جنایاتشان علیه همه جسورتر می‌کند.

برچسب ها: جنایت جنگی ، جنایات آمریکا
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۵ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
سازمان های حقوق بین‌الملل کاملاً تعطیل هستند مگر در خدمت به منافع نامشروع غرب وحشی باشد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
سازمان های حقوق بین‌الملل خیانتکار از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکا و متحدانش در سراسر جهان بودن و هستند
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