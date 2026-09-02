باشگاه خبرنگاران جوان - محمد الهداد، مدیرعامل شرکت توانیر، با اشاره به حملات دشمن تروریست آمریکایی به چند نقطه از شبکه برق در استان هرمزگان، اعلام کرد: در ساعات گذشته، چند نقطه از شبکه برق در مناطقی از استان هرمزگان مورد اصابت دشمن قرار گرفته است.
الهداد افزود: هماکنون چند نقطه در جزیره قشم و سیریک به علت اصابت و تخریب، دچار قطعی برق هستند. همکاران ما با تمام توان برای رفع خاموشی در حال کار هستند و امیدواریم تا کمتر از یک ساعت دیگر، این شبکههای آسیبدیده ترمیم شوند و برق آن بخش از مشترکان که در این مناطق بیبرق هستند، وصل شود.
مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر عزم راسخ همکاران برای رفع سریع خاموشی، گفت: با اطمینان میتوان گفت که همکاران من با تمام توان و علیرغم سختیهای کار در این شرایط، عزمشان جزم است که در اسرع وقت، رفع خاموشی را انجام دهند.
منبع: وزارت نیرو