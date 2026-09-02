باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایرانژاد - محمود سیجانی، مدیرکل سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به مشکلات ناشی از ناترازی برق برای واحدهای تولیدی گفت: تا بیش از یک ماه پیش، قطعی برق برخی واحدهای تولیدی به سه روز در هفته رسیده بود که موجب نارضایتی و گلایه بسیاری از فعالان بخش تولید شده بود، اما پس از دستور رئیس‌جمهور، این میزان قطعی به یک روز در هفته کاهش یافته است.

سیجانی اظهار کرد: در مراسم روز ملی صنعت و معدن که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نارضایتی و گلایه‌های خود درباره قطعی برق را به رئیس‌جمهور منتقل کردند و ایشان در همان مراسم دستور دادند قطعی برق صنایع به حداقل برسد.

وی افزود: بر اساس دستور رئیس‌جمهور مقرر شد تا حد امکان، سایر بخش‌ها از جمله بخش‌های خانگی و اداری بیشتر مشمول مدیریت مصرف و قطعی برق شوند تا صنعت بتواند با حداکثر توان به فعالیت خود ادامه دهد.

مدیرکل سازمان صمت استان تهران ادامه داد: پس از این دستور، قطعی برق واحدهای تولیدی از حدود سه روز در هفته به یک روز در هفته کاهش پیدا کرد و پیش‌بینی می‌شود به‌زودی همین یک روز نیز حذف شود و تمام انرژی و برق مورد نیاز بخش صنعت به‌طور کامل تأمین شود.

سیجانی در ادامه با اشاره به محدودیت‌های بیشتر اعمال‌شده برای برخی صنایع بزرگ از جمله فولاد و سیمان گفت: برای صنایعی مانند فولاد و سیمان در مقاطعی محدودیت‌های بیشتری اعمال می‌شد و میزان محدودیت برق آنها حتی به ۵۰ درصد نیز می‌رسید.

وی با تأکید بر اهمیت فعالیت صنایع فولاد و سیمان به‌عنوان صنایع زیرساختی تصریح کرد: هرچند این صنایع مصرف برق بالایی دارند، اما تأمین‌کننده اصلی مواد اولیه بسیاری از صنایع پایین‌دستی هستند و استمرار فعالیت آنها نقش مهمی در زنجیره تولید دارد.

مدیرکل صنعت استان تهران گفت: اگر فعالیت صنایع بزرگ مانند فولاد و سیمان دچار اختلال شود، بسیاری از صنایع پایین‌دستی نیز با مشکل مواجه خواهند شد، چراکه مواد اولیه مورد نیاز آنها از همین بخش‌ها تأمین می‌شود.

سیجانی با درخواست از وزارت نیرو برای حمایت بیشتر از صنایع زیرساختی اظهار کرد: انتظار می‌رود دوستان در وزارت نیرو در زمینه تأمین برق صنایع بزرگ کمک کنند تا فولاد و سیمان نیز که همواره در زمان اعمال محدودیت‌های برق در زمره نخستین صنایعی بوده‌اند که مشمول خاموشی و مدیریت مصرف می‌شوند، از این شرایط خارج شوند.

وی خاطرنشان کرد: این صنایع علاوه بر تعهدات خود برای تأمین کالا و مواد مورد نیاز بازار، در حوزه اشتغال، تعهدات بانکی و سایر مسائل اقتصادی نیز مسئولیت‌هایی دارند و استمرار فعالیت آنها برای اقتصاد و زنجیره تولید کشور ضروری است.

سیجانی ابراز امیدواری کرد با کاهش محدودیت‌های برق، صنایع بزرگ و زیرساختی نیز بتوانند با ظرفیت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند و شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که محدودیت‌های اعمال‌شده بر این بخش‌ها نیز برطرف شود.