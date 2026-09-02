معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: برای نخستین بار بخش مطالعات و پژوهش جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت به این دانشگاه سپرده شد و ۱۰ گرنت پژوهشی به برگزیدگان این بخش اختصاص یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر فاضل محمدی مقدم از واگذاری بخش مطالعات و پژوهش جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت به این دانشگاه خبر داد و اظهار داشت: برای نخستین بار، معاونت فرهنگی وزارت بهداشت ۱۱ بخش جشنواره قرآن و عترت را به ۱۱ دانشگاه کشور سپرد تا هر دانشگاه به‌صورت صفر تا صد برنامه‌ریزی و مدیریت بخش محوله را بر عهده گیرد؛ رویکردی که جایگزین مدیریت متمرکز پیشین شده است.

دکتر محمدی مقدم افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بخش مطالعات و پژوهش این جشنواره را بر عهده گرفت و برای نخستین بار در طول بیش از چهار دهه، یک بخش ملی قرآنی به این دانشگاه واگذار شد.

وی افزود: در این راستا، با پیگیری و مساعدت معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، ۱۰ گرنت پژوهشی ویژه به پژوهشگران برتر این حوزه اهدا می‌شود و مقالات برگزیده نیز در سه نشریه تخصصی معتبر قرآنی منتشر خواهند شد.

وی با اشاره به جایگاه حوزه بین‌رشته‌ای «قرآن و سلامت»، مطالعات میان رشته‌ای در این حوزه‌ها را تلاقی علوم تجربی و علوم قرآنی دانست، که نتایج آنها می‌تواند در الگوبرداری جهت دستیابی به سبک زندگی سالم‌تر و برای اساتید دانشگاه در تدریس با جهت گیری الهی مفید واقع شود.

دبیر قرآن و عترت کلان منطقه ۷ کشور و مسئول قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز از دریافت ۵۸۱ اثر به دبیرخانه بخش مطالعات و پژوهش سی امین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت خبر داد و گفت: این آثار در ۴ بخش مقاله، تلخیص کتاب، ترجمه کتاب و تالیف کتاب در سه گروه اساتید، کارکنان و انشجویان دریافت شد.

مریم امیدی گفت: از آثار رسیده ۳۹۱ اثر در بخش مقاله، ۱۳۷ اثر در بخش تلخیص کتاب، ۴۲ اثر در بخش تالیف و ۱۱ اثر در بخش ترجمه بود.

به گفته وی، پس از داوری آثار در مجموع ۲۹ نفر به عنوان برگزیده کشوری انتخاب و به وزارت بهداشت معرفی شدند.

گفتنی است: اختتامیه سی امین جشنواره قران و عترت ۱۲ تا ۲۲ شهریورماه جاری به میزبانی شاهرود برگزار می‌شود.