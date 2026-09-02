باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - فرماندار معمولان انجیر را یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی این شهرستان دانست و گفت: این محصول در صورت ورود صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره تولید، فرآوری و بستهبندی میتواند نقش مهمی در تحول اقتصاد معمولان ایفا کند.
بابک امرایی با اشاره به وجود حدود ۲ هزار هکتار انجیرستان در شهرستان اظهار کرد: با وجود ظرفیت قابل توجه تولید انجیر، بخش مهمی از ارزش اقتصادی این محصول در خارج از شهرستان ایجاد میشود و نبود صنایع فرآوری، بستهبندی و امکانات مناسب نگهداری، از مهمترین مشکلات این حوزه به شمار میرود.
وی افزود: معمولان امروز تنها تولیدکننده یک محصول کشاورزی نیست، بلکه ظرفیت تبدیل انجیر به یک زنجیره اقتصادی بزرگ را در اختیار دارد؛ زنجیرهای که میتواند از باغ و برداشت آغاز شود و با فرآوری، بستهبندی و عرضه محصول با ارزش افزوده بیشتر در داخل شهرستان ادامه پیدا کند.
محصولی که فرصت ماندگاری ندارد
فرماندار معمولان با اشاره به محدود بودن ماندگاری انجیر تازه گفت: این محصول باید در مدت کوتاهی پس از برداشت به بازار منتقل شود و همین مسئله ضرورت ایجاد زیرساختهای فرآوری و بستهبندی را دوچندان میکند.
امرایی تأکید کرد: ایجاد کارخانه فرآوری و تکمیل زنجیره بستهبندی و نگهداری میتواند موجب شود ارزش افزودهای که امروز همراه محصول خام از شهرستان خارج میشود، در خود معمولان باقی بماند و به سرمایه، اشتغال و رونق اقتصادی تبدیل شود.
۴ هزار نفر پای کار «مروارید سیاه»
ظرفیت اشتغالزایی انجیر تنها به باغداران محدود نمیشود؛ فرماندار معمولان از فعالیت بیش از ۴ هزار نیروی فصلی در فصل برداشت انجیر خبر داد.
به گفته امرایی، در زمان برداشت، بیش از ۴ هزار نفر از معمولان و استانهای همجوار برای کار فصلی به این شهرستان مراجعه میکنند و از محل فعالیت در حوزه برداشت انجیر درآمد به دست میآورند.
وی این میزان اشتغال فصلی را نشانهای از ظرفیت بالای انجیر برای ایجاد اشتغال دانست و گفت: اگر صنایع تبدیلی و فرآوری در کنار تولید شکل بگیرد، میتوان از یک اشتغال صرفاً فصلی به سمت ایجاد فرصتهای شغلی پایدارتر حرکت کرد.
چشم دوختن معمولان به سرمایهگذاران
فرماندار معمولان از آغاز رایزنیها برای جذب سرمایهگذار در حوزه فرآوری انجیر خبر داد و گفت: جلساتی در تهران با حضور سرمایهگذاران برگزار شده و پیگیریها برای ورود سرمایهگذار به این بخش همچنان ادامه دارد.
امرایی افزود: حتی سرمایهگذارانی از خارج استان برای بررسی ظرفیت انجیر معمولان وارد مذاکره شدهاند و امیدواریم این مذاکرات به نتیجه برسد و زمینه راهاندازی واحد فرآوری انجیر در شهرستان فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیت اشتغالزایی این صنعت اظهار کرد: اگر سرمایهگذاری در حوزه فرآوری انجیر شکل بگیرد، میتوان امیدوار بود بخش قابل توجهی از مشکلات اشتغال جوانان معمولان نیز از مسیر همین ظرفیت اقتصادی برطرف شود.
از باغ تا کارخانه؛ مسیر آینده انجیر معمولان
انجیر برای معمولان تنها یک محصول کشاورزی نیست؛ ظرفیتی است که میتواند حلقههای مختلف اقتصاد شهرستان را به یکدیگر متصل کند. از باغدار و کارگر فصلی گرفته تا صنایع بستهبندی، فرآوری و بازاررسانی، همه میتوانند در این زنجیره اقتصادی نقش داشته باشند.
اکنون نگاهها به رایزنیهای انجامشده با سرمایهگذاران دوخته شده است؛ چراکه ایجاد صنایع تبدیلی میتواند «مروارید سیاه» معمولان را از یک محصول خام به یک ظرفیت بزرگ اقتصادی تبدیل کند؛ ظرفیتی که علاوه بر افزایش ارزش افزوده، میتواند زمینه اشتغال و ماندگاری سرمایه در شهرستان را نیز فراهم کند