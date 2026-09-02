باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حمله اتمی به ایران لقلقه زبان ضدایرانیهایی شده که متاسفانه برخی از آنها در خاک ایران متولد شدهاند و به زبان فارسی هم تکلم میکنند. این افراد که برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هیچ حد و مرزی قائل نیستند از هر روشی برای رسیدن به مقصود خود استفاده میکنند.
این روش، گاه دعوت به شورش داخلی است، گاه درخواست از بیگانگان برای حمله به ایران و گاه درخواست حمله اتمی به کشورمان است؛ البته هیچیک از این درخواستها چیزی از ایرانستیزی معاندان کم نمیکند، اما هر کدام تبعات خاص خود را دارد.
آمریکا و رژیم صهیونیستی تا کنون به دو درخواست اپوزیسیون ضدایرانی برای ایجاد شورش داخلی و حمله به ایران واکنش مثبت نشان دادهاند و هر دو اقدام را انجام دادهاند و حالا فشار افراد ضدایرانی و جنگطلب بر حمله اتمی به ایران است.
نمونه آشکار این درخواست از طرف زن رضا پهلوی مطرح شده است. یاسمین پهلوی در استوری اینستاگرام با گذاشتن یک عکس از ژاپن و کوبا نوشت: ژاپن ۸۰ سال پس از دو بمب هستهای در مقابل کوبا ۷۰ سال پس از سوسیالیسم.
عروس پهلوی با این استوری در لفافه تلاش میکند که اربابان آمریکایی پهلوی به حمله اتمی علیه ایران راضی شوند تا همانطور که ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم با ویرانی گسترده ناشی از حملات اتمی مواجه شد و از سر استیصال به متحد آمریکا تبدیل شد ایران هم به این شیوه ویران و به متحد آمریکا تبدیل شود.
باید به این نکته اشاره کرد که درخواست عروس پهلوی برای بمباران اتمی ایران مسلما از سر دلسوزی برای مردم ایران نیست بلکه منتظرالسلطنههای خاندان پهلوی همه راهها را برای سرنگوی نظام جمهوری اسلامی رفتهاند و به در بسته خوردهاند و حالا برای رسیدن به آرزوی خود از هیچ جنایتی علیه مردم ایران ابا ندارند و تنها چیزی که میفهمند رسیدن به قدرت به هر قیمتی، حتی به قیمت جان انسانهای بیگناه است.
دستورکار رسانههای معاند برای حمله اتمی به ایران
استوری زن رضا پهلوی برای حمله اتمی به ایران برای بار اول نیست که توسط ایرانستیزان مطرح شده است. خبرنگاران شبکههای ضدایرانی هم از ابتدای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان چنین خواستهای را مطرح کردهاند.
علیحسین قاضیزاده مهره موساد در اینترنشنال با یک توییت درخواست حمله اتمی به ایران را مطرح کرد سپس با اعتراضات صورت گرفته، آن توییت را حذف کرد.
غنچه حبیبیآزاد خبرنگار بیبیسی هم درخواست حمله اتمی به ایران را از زبان فردی ناشناس منتشر کرد که گمان میرود این پیام ساخته و پرداخته خودش باشد تا به این شکل بتواند درخواست حمله اتمی را رسانهای کند و دستگاههای امنیتی غربی بازخورد افکار عمومی به آن را ببینند.
در پیامی که خبرنگار بیبیسی از آن شخص به اصطلاح ناشناس منتشر کرده بود، آمده بود: برق ما را بزنید و ما را بمباران اتمی کنید و با خاک یکسان کنید. حبیبیآزاد پس از اعتراضات صورت گرفته به این متن آن را اصلاح و حمله اتمی را از آن پاک کرد.
تکرار درخواست حمله اتمی توسط یاسمین پهلوی نشان میدهد حمله اتمی از ابتدا در برنامه آنها بوده است و اگر تاکنون بازوهای رسانهای سلطنتطلبان چنین خواستهای را مطرح میکردند حالا عروس پهلوی که یکی از لیدرهای اصلی سلطنتطلبان است این موضوع را مطرح میکند که نشان از پافشاری آنها برای استفاده از بمب اتم علیه ایران است.
این اظهارات فارسیزبانان ضدایرانی در فضای رسانهای خبرنگاران خارجی هم نمود داشته است. یک خبرنگار از رئیسجمهور آمریکا پرسید: آیا استفاده از سلاح هستهای علیه ایران را منتفی کردهاید؟، که ترامپ در پاسخ گفت: من هرگز چنین چیزی را نمیگویم، اما پاسخ بله است. هیچ دلیلی برای استفاده از آن وجود ندارد. چه سؤال احمقانهای! آنها کاملاً شکست خوردهاند. من آنها را شکست دادم؛ آنوقت باید علاوه بر آن، از سلاح هستهای هم استفاده کنم؟ چه سؤال احمقانهای!
درخصوص اظهارات ترامپ برای خودداری از استفاده از سلاح هستهای علیه ایران باید به این موضوع اشاره کرد که استفاده از سلاح اتمی موضوعی نیست که کسی به وضوح برای استفاده از آن صحبت کند و کشوری دیگر را برای حمله اتمی تهدید کند به همین دلیل نمیتوان به اظهارات ترامپ برای استفاده نکردن از بمب هستهای علیه ایران اعتماد کرد.
حمله اتمی به ایران از زبان مشاور سابق ترامپ
تاکر کارلسون مجری معروف آمریکایی تایید میکند که پنتاگون، احتمال حمله اتمی به ایران و اشغال جزیره خارک را بررسی کرده است.
جو کنت مشاور سابق مبارزه با تروریسم ریاست جمهوری آمریکا نیز درباره احتمال حرکت دولت آمریکا به سمت گزینههای خطرناکتر در صورت ناکامی عملیات نظامی متعارف در ایران هشدار داد و گفت: با توجه به شرایط فعلی، نمیتوان احتمال چنین اقدامی را نادیده گرفت؛ بهویژه در شرایطی که دولت آمریکا به دنبال راهی برای پایان دادن به جنگ است.
مشاور سابق مبارزه با تروریسم دولت ترامپ گزینه هستهای را واقعبینانه توصیف کرد و مدعی شد: ما احمق خواهیم بود اگر فکر کنیم که این اتفاق نمیتواند در اینجا، در این سناریوی فعلی، رخ دهد، به خصوص که دولت ترامپ برای یافتن راهی برای خروج تلاش میکند.
به گفته کنت، اگر واشنگتن هنوز مصمم به سرنگونی دولت ایران از قدرت و وادار کردن آن به «تسلیم کامل» است، تنها دو گزینه در اختیار ترامپ باقی مانده است که یکی عملیات زمینی تمام عیار و دیگری یک حمله هستهای است.
کنت به کارلسون گفت: با توجه به وسعت و جمعیت وسیع ایران، گزینه اول به هیچ وجه عملی نیست؛ اگر این سناریو را به اندازه کافی طولانی اجرا کنید، میدانید، خیلی سریع به سلاحهای کشتار جمعی میرسید.
او حدس زد که واشنگتن میتواند به صورت فرضی یک حمله هستهای محدود به تأسیسات غنیسازی اورانیوم زیرزمینی پنهان در مناطق کوهستانی ایران را انتخاب کند.
واکنش ایران به استفاده از سلاح اتمی
اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره استفاده از بمب اتم در جنگ اظهار کرد: آنقدر این موضوع قباحت دارد و از لحاظ انسانی، حقوق بینالملل و اخلاقیات بد است که حتی صحبت در مورد آن هم نشانگر ذهنیت بسیار غیرانسانی کسانی است که اساساً در این مورد بحث میکنند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی اظهار کرد: جنایتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در این چند سال مرتکب شدند، فقط جنایت علیه انسان، علیه کشورها و علیه حقوق بینالملل نبوده است؛ سامانه منع اشاعه هستهای را به بدترین وجه ممکن به مخاطره انداختند. گویا اساساً قوه تعقلشان، قوه دوراندیشیشان را از دست دادهاند. نمیاندیشند که عادیسازی صحبت در مورد موضوعاتی که تا پیش از این در سطح بینالمللی به عنوان تابو محسوب میشد، باعث میشود که خیلی از کشورها به خیلی چیزها فکر کنند.
بقایی تصریح کرد: متوجه نیستند که همزمان که در حال ارتکاب جنایت در منطقه ما هستند، مناطق منازعه در سایر نقاط جهان هم وجود دارد. متوجه نیستند که فقط خودشان دارنده سلاح هستهای نیستند و صحبت از این موضوع میتواند این فکر را در ذهن خیلی دیگر از دارندگان هم بیاورد که گویا این موضوع، موضوع پیشپاافتاده و سطحی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: حتماً جامعه جهانی، شخص دبیرکل سازمان ملل متحد، همه کشورهایی که برای صلح و امنیت بینالمللی، برای انسانیت، برای تمدن انسانی ارزش قائل هستند، حتماً در این موارد، حتی اگر در سطح رسمی مطرح نشده باشد، نفس طرح آن در سطح برخی از اندیشکدههای بدسابقه، خودش باید جامعه جهانی را هوشیار کند نسبت به روندی که جامعه جهانی و تمدن انسانی به سمتی میرود که قطعاً کل تمدن انسانی را در معرض قرار خواهد داد.
در پایان باید گفت خوابی که براندازان برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی یا بهتر بگوییم برای ویرانی ایران دیدهاند چیزی جز نابودی خودشان نیست.