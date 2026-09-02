یاسمین پهلوی با درخواست حمله اتمی به ایران یک‌بار دیگر خیانت این خاندان به ایران را به همگان ثابت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حمله اتمی به ایران لقلقه زبان ضدایرانی‌هایی شده که متاسفانه برخی از آنها در خاک ایران متولد شده‌اند و به زبان فارسی هم تکلم می‌کنند. این افراد که برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هیچ حد و مرزی قائل نیستند از هر روشی برای رسیدن به مقصود خود استفاده می‌کنند.

این روش، گاه دعوت به شورش داخلی است، گاه درخواست از بیگانگان برای حمله به ایران و گاه درخواست حمله اتمی به کشورمان است؛ البته هیچ‌یک از این درخواست‌ها چیزی از ایران‌ستیزی معاندان کم نمی‌کند، اما هر کدام تبعات خاص خود را دارد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی تا کنون به دو درخواست اپوزیسیون ضدایرانی برای ایجاد شورش داخلی و حمله به ایران واکنش مثبت نشان داده‌اند و هر دو اقدام را انجام داده‌اند و حالا فشار افراد ضدایرانی و جنگ‌طلب بر حمله اتمی به ایران است.

نمونه آشکار این درخواست از طرف زن رضا پهلوی مطرح شده است. یاسمین پهلوی در استوری اینستاگرام با گذاشتن یک عکس از ژاپن و کوبا نوشت: ژاپن ۸۰ سال پس از دو بمب هسته‌ای در مقابل کوبا ۷۰ سال پس از سوسیالیسم.

استوری یاسمن پهلوی

عروس پهلوی با این استوری در لفافه تلاش می‌کند که اربابان آمریکایی پهلوی به حمله اتمی علیه ایران راضی شوند تا همان‌طور که ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم با ویرانی گسترده ناشی از حملات اتمی مواجه شد و از سر استیصال به متحد آمریکا تبدیل شد ایران هم به این شیوه ویران و به متحد آمریکا تبدیل شود.

باید به این نکته اشاره کرد که درخواست عروس پهلوی برای بمباران اتمی ایران مسلما از سر دلسوزی برای مردم ایران نیست بلکه منتظرالسلطنه‌های خاندان پهلوی همه راه‌ها را برای سرنگوی نظام جمهوری اسلامی رفته‌‎اند و به در بسته خورده‌اند و حالا برای رسیدن به آرزوی خود از هیچ جنایتی علیه مردم ایران ابا ندارند و تنها چیزی که می‌فهمند رسیدن به قدرت به هر قیمتی، حتی به قیمت جان انسان‌های بی‌گناه است. 

دستورکار رسانه‌های معاند برای حمله اتمی به ایران

استوری زن رضا پهلوی برای حمله اتمی به ایران برای بار اول نیست که توسط ایران‌ستیزان مطرح شده است. خبرنگاران شبکه‌های ضدایرانی هم از ابتدای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان چنین خواسته‌ای را مطرح کرده‌اند. 

علی‌حسین قاضی‌زاده مهره موساد در اینترنشنال با یک توییت درخواست حمله اتمی به ایران را مطرح کرد سپس با اعتراضات صورت گرفته، آن توییت را حذف کرد.

علی‌حسین قاضی‌زاده

غنچه حبیبی‌آزاد خبرنگار بی‌بی‌سی هم درخواست حمله اتمی به ایران را از زبان فردی ناشناس منتشر کرد که گمان می‌رود این پیام ساخته و پرداخته خودش باشد تا به این شکل بتواند درخواست حمله اتمی را رسانه‌ای کند و دستگاه‌های امنیتی غربی بازخورد افکار عمومی به آن را ببینند.

غنچه حبیبی‌آزاد

در پیامی که خبرنگار بی‌بی‌سی از آن شخص به اصطلاح ناشناس منتشر کرده بود، آمده بود: برق ما را بزنید و ما را بمباران اتمی کنید و با خاک یکسان کنید. حبیبی‌آزاد پس از اعتراضات صورت گرفته به این متن آن را اصلاح و حمله اتمی را از آن پاک کرد.

بی‌بی‌سی

تکرار درخواست حمله اتمی توسط یاسمین پهلوی نشان می‌دهد حمله اتمی از ابتدا در برنامه آنها بوده است و اگر تاکنون بازوهای رسانه‌ای سلطنت‌طلبان چنین خواسته‌ای را مطرح می‌کردند حالا عروس پهلوی که یکی از لیدرهای اصلی سلطنت‌طلبان است این موضوع را مطرح می‌کند که نشان از پافشاری آنها برای استفاده از بمب اتم علیه ایران است.

این اظهارات فارسی‌زبانان ضدایرانی در فضای رسانه‌ای خبرنگاران خارجی هم نمود داشته است. یک خبرنگار از رئیس‌جمهور آمریکا پرسید: آیا استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران را منتفی کرده‌اید؟، که ترامپ در پاسخ گفت: من هرگز چنین چیزی را نمی‌گویم، اما پاسخ بله است. هیچ دلیلی برای استفاده از آن وجود ندارد. چه سؤال احمقانه‌ای! آنها کاملاً شکست خورده‌اند. من آنها را شکست دادم؛ آن‌وقت باید علاوه بر آن، از سلاح هسته‌ای هم استفاده کنم؟ چه سؤال احمقانه‌ای!

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

درخصوص اظهارات ترامپ برای خودداری از استفاده از سلاح هسته‌ای علیه ایران باید به این موضوع اشاره کرد که استفاده از سلاح اتمی موضوعی نیست که کسی به وضوح برای استفاده از آن صحبت کند و کشوری دیگر را برای حمله اتمی تهدید کند به همین دلیل نمی‌توان به اظهارات ترامپ برای استفاده نکردن از بمب هسته‌ای علیه ایران اعتماد کرد.

حمله اتمی به ایران از زبان مشاور سابق ترامپ

‏تاکر کارلسون  مجری معروف آمریکایی تایید می‌کند که پنتاگون، احتمال حمله اتمی به ایران و اشغال جزیره خارک را بررسی کرده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 جو کنت مشاور سابق مبارزه با تروریسم ریاست جمهوری آمریکا نیز درباره احتمال حرکت دولت آمریکا به سمت گزینه‌های خطرناک‌تر در صورت ناکامی عملیات نظامی متعارف در ایران هشدار داد و گفت: با توجه به شرایط فعلی، نمی‌توان احتمال چنین اقدامی را نادیده گرفت؛ به‌ویژه در شرایطی که دولت آمریکا به دنبال راهی برای پایان دادن به جنگ است.

تاکر کارلسون و جو کنت

مشاور سابق مبارزه با تروریسم دولت ترامپ گزینه هسته‌ای را واقع‌بینانه توصیف کرد و مدعی شد: ما احمق خواهیم بود اگر فکر کنیم که این اتفاق نمی‌تواند در اینجا، در این سناریوی فعلی، رخ دهد، به خصوص که دولت ترامپ برای یافتن راهی برای خروج تلاش می‌کند.

به گفته کنت، اگر واشنگتن هنوز مصمم به سرنگونی دولت ایران از قدرت و وادار کردن آن به «تسلیم کامل» است، تنها دو گزینه در اختیار ترامپ باقی مانده است که یکی عملیات زمینی تمام عیار و دیگری یک حمله هسته‌ای است.

کنت به کارلسون گفت: با توجه به وسعت و جمعیت وسیع ایران، گزینه اول به هیچ وجه عملی نیست؛ اگر این سناریو را به اندازه کافی طولانی اجرا کنید، می‌دانید، خیلی سریع به سلاح‌های کشتار جمعی می‌رسید.

او حدس زد که واشنگتن می‌تواند به صورت فرضی یک حمله هسته‌ای محدود به تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم زیرزمینی پنهان در مناطق کوهستانی ایران را انتخاب کند.

واکنش ایران به استفاده از سلاح اتمی

اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره استفاده از بمب اتم در جنگ اظهار کرد: آن‌قدر این موضوع قباحت دارد و از لحاظ انسانی، حقوق بین‌الملل و اخلاقیات بد است که حتی صحبت در مورد آن هم نشانگر ذهنیت بسیار غیرانسانی کسانی است که اساساً در این مورد بحث می‌کنند.

اسماعیل بقایی

سخنگوی دستگاه دیپلماسی اظهار کرد: جنایتی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در این چند سال مرتکب شدند، فقط جنایت علیه انسان، علیه کشورها و علیه حقوق بین‌الملل نبوده است؛ سامانه منع اشاعه هسته‌ای را به بدترین وجه ممکن به مخاطره انداختند. گویا اساساً قوه تعقل‌شان، قوه دوراندیشی‌شان را از دست داده‌اند. نمی‌اندیشند که عادی‌سازی صحبت در مورد موضوعاتی که تا پیش از این در سطح بین‌المللی به عنوان تابو محسوب می‌شد، باعث می‌شود که خیلی از کشورها به خیلی چیزها فکر کنند.

بقایی تصریح کرد: متوجه نیستند که همزمان که در حال ارتکاب جنایت در منطقه ما هستند، مناطق منازعه در سایر نقاط جهان هم وجود دارد. متوجه نیستند که فقط خودشان دارنده سلاح هسته‌ای نیستند و صحبت از این موضوع می‌تواند این فکر را در ذهن خیلی دیگر از دارندگان هم بیاورد که گویا این موضوع، موضوع پیش‌پاافتاده و سطحی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: حتماً جامعه جهانی، شخص دبیرکل سازمان ملل متحد، همه کشورهایی که برای صلح و امنیت بین‌المللی، برای انسانیت، برای تمدن انسانی ارزش قائل هستند، حتماً در این موارد، حتی اگر در سطح رسمی مطرح نشده باشد، نفس طرح آن در سطح برخی از اندیشکده‌های بدسابقه، خودش باید جامعه جهانی را هوشیار کند نسبت به روندی که جامعه جهانی و تمدن انسانی به سمتی می‌رود که قطعاً کل تمدن انسانی را در معرض قرار خواهد داد.

در پایان باید گفت خوابی که براندازان برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی یا بهتر بگوییم برای ویرانی ایران دیده‌اند چیزی جز نابودی خودشان نیست. 

برچسب ها: حمله اتمی ، بمب اتم ، جنگ با آمریکا ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
بقائی: تقلیل فلسفه وجودی سازمان ملل به پیشگیری از بروز جنگ بین ابرقدرت‌ها، خطرناک است
بقائی: تناقض ترامپ این است که برای حل موضوع هسته‌ای تهدید به حمله اتمی می‌کند
پیام بقائی در خصوص مشابهت‌های نسل‌کشی در فلسطین با حمله اتمی علیه ژاپن
کد حمله اتمی به ایران توسط عوامل موساد در اینترنشنال و بی‌بی‌سی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۷ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
پهلوی را ما در سال 1357 با ریختن یک آفتابه آب به اعماق چاه فاضلاب روانه کردیم. و حالا برای یک لپه هضم نشده بنام ربع پهلوی داخل فضولات هزینه نکنید.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۵ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
فقط شما خوبید
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۳ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
رضا ربع پهلوی خائن و خانواده کثیفش خودفروخته و پست که برای برگشتن حاضرند تن به هر خفتی بدهند.و ترامپ قمارباز پست جنایتکار رئیس‌جمهور فاسد آمریکا اصلا به حرفاش و کارها ش هیچ اعتبار و اطمینانی نیست. و مسولان دولت جمهوری اسلامی ایران باید حواستشان خوب باشد. که اگر کوچکترین حرکتی جدی برای بمباران اتمی ایران از سوی آمریکا یا رژیم صهیونیستی باشد فورا برای ساخت چندین بم اتم در دستور کار قرار بدهند و آماده شلیک به سوی اهداف باشند.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۹ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
این تفالهای کثافت پهلوی مزدور آمریکا چندین با سرمایه های این مملکت که دزدیدن وبردن و عیاشی و هرزگی کردن حالا با حمله آمریکای جنایتکار دزد بوی کباب به دماغ نجسشان خورده اما نمی دانند که مردم غیور این مملکت خر داغ می کنند /
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
این حرفارو همش تام مورلی یادش میده
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
زنده ماندن این ملعونها هیچ توجیهی ندارد
۱
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
عکس این هرزه خواهشانذارید
۸
۳۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۹ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
غافلگیرانه به امریکا و اسزاییل بمب اتم بزنید
۸
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
پهلوی و طرفدارانش یکمشت نطفه دیو و نجس هستن
۸
۳۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
برای انفجار اتمی نیاز به موشک نیست میشه یه چمدان اتمی رو توی مرکز آمریکا منفجر کرد
۳
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
این کثافتها به دنبال کثافتکاریهای خودشان هستند ، جان مردم برایشان مهم نیست . کسانی که این حرف را می زنند باید مثل سگ بمیرند .
۴
۳۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن کاشانی
۱۱:۲۴ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
مرگ بر ربع پهلوی و خاندانش وزن عیاش وکثیف وهرزه؟
۷
۳۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۰ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
خب هشدار بدیم اگه همچین غلطی بکنن

ما هم متقابل جواب میدیم والسلام
۴
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۸ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
پهلوی های پست فطرت و مفت خور برای اهداف نامشروع خود هر کاری میکنند
۱۸
۱۰۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۴ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
مرگ بر این خاندان کثیف و حقه باز، تنها خاندانی که گماشته بودند اما خود را شاه نامیدند! و سالها به این مملکت آسیب زدند
۱۸
۱۰۵
پاسخ دادن
۱۲
نهاد مدیریت خلیج‌فارس: فهرست شناور‌های متخلف بروز شد
بقائی: تقلیل فلسفه وجودی سازمان ملل به پیشگیری از بروز جنگ بین ابرقدرت‌ها، خطرناک است
شرایط کشور، تغییر رفتار در حوزه سلامت را الزامی کرده است/ تأکید بر پرهیز از ایجاد تقاضا بدون برخورداری از منابع
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۱۲ شهریور
عارف: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جنگ رمضان، شرایط دفاعی کشور دائماً بهبود یافت
پاسخ‌های ایران به جنایات آمریکا باید محکم‌تر و دردآورتر باشد
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۱۲ شهریور
پاسخ‌های ایران به جنایات آمریکا باید محکم‌تر و دردآورتر باشد
بقائی: تقلیل فلسفه وجودی سازمان ملل به پیشگیری از بروز جنگ بین ابرقدرت‌ها، خطرناک است
نهاد مدیریت خلیج‌فارس: فهرست شناور‌های متخلف بروز شد
شرایط کشور، تغییر رفتار در حوزه سلامت را الزامی کرده است/ تأکید بر پرهیز از ایجاد تقاضا بدون برخورداری از منابع
عارف: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جنگ رمضان، شرایط دفاعی کشور دائماً بهبود یافت
عراقچی بر حمایت قاطع ایران از فلسطین تاکید کرد/ درخواست حماس برای اقدام فوری جهان اسلام
تأکید وزیر امور خارجه بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و کنسولی ایران و عراق
بقائی: سیریک داستان نیست؛ حتی پروپاگاندای آمریکایی هم حمله به غیرنظامیان را انکار نمی‌کند
سردار ابن‌الرضا: اطلاعات ذی‌قیمتی از ظرفیت‌های فناورانه دشمن داریم
شانزدهمین نمایشگاه خیریه انجمن دیپلماتیک بانوان افتتاح شد
تأکید وزیر امور خارجه بر تقویت همکاری‌های ایران و روسیه در دیدار با سرکنسول جدید ایران در کازان
وزارت خارجه: پاسخ ایران به تجاوز آمریکا در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع انجام شد
قالیباف: ایران و جبهه مقاومت در یک مسیر جوهری علیه استکبار قرار دارند
مومنی: از صداوسیما برای اجرای رویداد ملی «ایران جان» تشکر می‌کنم
بقائی: جنایت در سیریک نشانه دیگری از سقوط اخلاقی آمریکاست
تفاهم اسلام‌آباد و نقش میانجی‌ها؛ تأکید بر تداوم بی‌اعتمادی تهران به واشنگتن
سرلشکر رضایی: راهبرد جدید ایران بنیان‌ دشمن را درهم خواهد شکست
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: مردم امشب جنایت جنگی آمریکا در هرمزگان را محکوم می‌کنند
نیکزاد: حمله آمریکا به سیریک در استمرار جنایات میناب و لامرد بود
قالیباف: تمام اقدامات آمریکا به تقلید از شیطان و خود آمریکا شیطان بزرگ است
تشریح ابعاد مختلف سفر رئیس‌جمهور به قرقیزستان/ تصویب تشکیل شورای عالی هنر و ادبیات
تکذیب برخی ادعا‌ها درباره توسعه روابط با چین
سپاه: دو فروند کشتی نفتکش متخلف با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند
حمله آمریکا به مراسم عروسی در سیریک، جنایتی ضدانسانی است
ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و امارات
خیانت مجدد پهلوی به ایران با ارسال سیگنال حمله اتمی