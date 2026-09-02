رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر گفت: افزایش قیمت در بازار مسکن قابل انکار نیست، اما به دلیل گستردگی تهران، میزان این افزایش در مناطق مختلف متفاوت بوده است؛ با این حال، میانگین رشد قیمت‌ها از ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر گفت: افزایش قیمت در بازار مسکن قابل انکار نیست، اما به دلیل گستردگی تهران، میزان این افزایش در مناطق مختلف متفاوت بوده است؛ با این حال، میانگین رشد قیمت‌ها از ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرده است.

گودرزی درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: ما در چند مرحله شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم که اصلاً نمی‌توان آن را انکار کرد، اما نمی‌توان یک عدد مشخص را برای کل تهران اعلام کرد؛ چراکه تهران گستردگی خاصی دارد و هر منطقه با توجه به شرایط خود ممکن است با افزایش یا کاهش متفاوتی مواجه شده باشد. با این حال، به‌طور میانگین، رشد قیمت‌ها از ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرده است.

وی درباره چشم‌انداز بازار خرید و فروش و اجاره مسکن نیز گفت: با توجه به افزایش قیمت‌ها، نبود تسهیلات کافی و سطح درآمد خانواده‌ها، به نظر می‌رسد بازار مسکن در شرایط فعلی کشش لازم برای افزایش بیشتر قیمت‌ها را ندارد و حتی با وجود افزایش نرخ ارز، سکه و طلا، این وضعیت در بازار مسکن متفاوت است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره تأثیر تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها از سوی دولت گفت: دولت افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را اعلام کرده است، اما به دلیل عدم دسترسی مشاوران املاک به سامانه‌هایی که بتوانند مشخص کنند قرارداد سال گذشته یک ملک با چه شرایطی منعقد شده، اجرای دقیق این موضوع با محدودیت‌هایی مواجه است.

گودرزی در عین حال تأکید کرد: موضوع مهم‌تر این است که مردم در بسیاری از مواقع زودتر از تصمیمات دولت حرکت می‌کنند و خودشان با یکدیگر به توافق می‌رسند.

وی با اشاره به وضعیت بازار اجاره در اواخر تابستان افزود: اکنون که در اواخر فصل اجاره قرار داریم، می‌توان گفت پیک اصلی بازار اجاره را پشت سر گذاشته‌ایم و با ورود به روزهای پایانی شهریور، به‌تدریج شرایط آرام‌تر خواهد شد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: ممکن است همچنان شاهد مواردی باشیم که یک مالک عدد نامعقولی برای اجاره‌بها اعلام کند، اما در مجموع، بازار اجاره در حال حاضر شرایط ملتهبی ندارد.

گودرزی با بیان اینکه همدلی مردم نقش مهمی در عبور بازار اجاره از شرایط حساس امسال داشته است، گفت: بسیاری تصور می‌کردند با توجه به شرایط موجود و افزایش قیمت‌ها، با یک بحران جدی در بازار اجاره مواجه شویم، اما همدلی مردم باعث شد پیک این موضوع را پشت سر بگذاریم و امیدواریم ادامه سال نیز بدون مشکل جدی سپری شود.

 

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
تزریق ۴۸ همت منابع به پروژه‌های نهضت ملی مسکن
مسکن استیجاری از خرید ۱۰ هزار واحد تا ساخت ۷۵ هزار واحد/تلاش دولت برای کاهش فشار اجاره‌بها
پرند و هشتگرد در مسیر تقویت ارتباط ریلی با تهران
آیا دولت می‌تواند فاصله «ساخت مسکن» تا «توان خرید خانوار» را پر کند؟
انتشار موفق ۲ هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه در حوزه مسکن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
احتمال وقوع رگبار در نواحی جنوب کشور طی دو روز آینده
تکذیب ادعای توقف یکساله صدور مجوز صرافی‌ها
راه‌اندازی خط پنج‌رقمی «۵۲۱۴۴» برای تسریع در پاسخگویی به بیمه‌شدگان
قبوض برق کشاورزی اصلاح شد + فیلم
وزیر صمت: روند تولید کالا در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران
حمایت زیرساختی از حوزه اقتصاد دیجیتال ضروری است
مسیرهای تسهیل نقل‌وانتقال پول بین اتاق ایران و IRU بررسی شد
مواد اولیه لوازم خانگی در یک سال چقدر گران شد؟
توزیع مرغ بالاتر از ۲۸۰ هزار تومان گرانفروشی است
آخرین اخبار
توزیع مرغ بالاتر از ۲۸۰ هزار تومان گرانفروشی است
مواد اولیه لوازم خانگی در یک سال چقدر گران شد؟
راه‌اندازی خط پنج‌رقمی «۵۲۱۴۴» برای تسریع در پاسخگویی به بیمه‌شدگان
وزیر صمت: روند تولید کالا در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد
احتمال وقوع رگبار در نواحی جنوب کشور طی دو روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران
حمایت زیرساختی از حوزه اقتصاد دیجیتال ضروری است
مسیرهای تسهیل نقل‌وانتقال پول بین اتاق ایران و IRU بررسی شد
قبوض برق کشاورزی اصلاح شد + فیلم
تکذیب ادعای توقف یکساله صدور مجوز صرافی‌ها
ورود فرش افغانستان و پاکستان به بازار ایران همچنان ادامه دارد
سند تحول دیجیتال صنعت بیمه وارد فاز اجرایی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۱ شهریور
تولید فرش دستباف در ۴ ماهه امسال ۸ درصد افزایش یافت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
کاهش بیش از ۷۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
میانگین مصرف روزانه بنزین از ۱۴۸ میلیون لیتر گذشت
۶ پروژه آبرسانی با ظرفیت ۱۲۲ هزار مترمکعب در شبانه‌روز به بهره‌برداری می‌رسد/ توسعه آب شیرین کن‌ها+ فیلم
قیمت سیب زمینی باید زیر ۸۰ هزار تومان باشد
پرداخت ۷۵ درصد مطالبات چایکاران
آبرسانی پایدار به ۵۳۵۳ روستا در کشور/ افت آبخوان‌ها می‌تواند موجب افت کیفیت آب شود
رفع محرومیت‌زدایی در کشور با طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها
گردش مالی بازار نوشت‌افزار حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان
کاهش ۴۰ درصدی واردات جو در پی افزایش تولید داخل
نباید قطع برق موجب قطعی آب شود
پایان موازی‌کاری دستگاه‌های تنظیم‌گر در دستور کار است + فیلم
بهره‌برداری از ۲۹ پروژه فاضلاب و ۶ پروژه آب تا پایان پاییز امسال
قاچاق زعفران کماکان ادامه دارد/قیمت زعفران افزایشی شد
نیازی به جوجه ریزی ماهانه بیش از ۱۱۰ میلیون قطعه نداریم
بانک مرکزی هر چه سریع‌تر ابلاغ سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال را انجام دهد