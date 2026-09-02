باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به افزایش قیمت مسکن در ماههای اخیر گفت: افزایش قیمت در بازار مسکن قابل انکار نیست، اما به دلیل گستردگی تهران، میزان این افزایش در مناطق مختلف متفاوت بوده است؛ با این حال، میانگین رشد قیمتها از ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرده است.
گودرزی درباره وضعیت بازار مسکن اظهار کرد: ما در چند مرحله شاهد افزایش قیمت بودهایم که اصلاً نمیتوان آن را انکار کرد، اما نمیتوان یک عدد مشخص را برای کل تهران اعلام کرد؛ چراکه تهران گستردگی خاصی دارد و هر منطقه با توجه به شرایط خود ممکن است با افزایش یا کاهش متفاوتی مواجه شده باشد. با این حال، بهطور میانگین، رشد قیمتها از ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرده است.
وی درباره چشمانداز بازار خرید و فروش و اجاره مسکن نیز گفت: با توجه به افزایش قیمتها، نبود تسهیلات کافی و سطح درآمد خانوادهها، به نظر میرسد بازار مسکن در شرایط فعلی کشش لازم برای افزایش بیشتر قیمتها را ندارد و حتی با وجود افزایش نرخ ارز، سکه و طلا، این وضعیت در بازار مسکن متفاوت است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره تأثیر تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها از سوی دولت گفت: دولت افزایش ۲۵ درصدی اجارهبها را اعلام کرده است، اما به دلیل عدم دسترسی مشاوران املاک به سامانههایی که بتوانند مشخص کنند قرارداد سال گذشته یک ملک با چه شرایطی منعقد شده، اجرای دقیق این موضوع با محدودیتهایی مواجه است.
گودرزی در عین حال تأکید کرد: موضوع مهمتر این است که مردم در بسیاری از مواقع زودتر از تصمیمات دولت حرکت میکنند و خودشان با یکدیگر به توافق میرسند.
وی با اشاره به وضعیت بازار اجاره در اواخر تابستان افزود: اکنون که در اواخر فصل اجاره قرار داریم، میتوان گفت پیک اصلی بازار اجاره را پشت سر گذاشتهایم و با ورود به روزهای پایانی شهریور، بهتدریج شرایط آرامتر خواهد شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه داد: ممکن است همچنان شاهد مواردی باشیم که یک مالک عدد نامعقولی برای اجارهبها اعلام کند، اما در مجموع، بازار اجاره در حال حاضر شرایط ملتهبی ندارد.
گودرزی با بیان اینکه همدلی مردم نقش مهمی در عبور بازار اجاره از شرایط حساس امسال داشته است، گفت: بسیاری تصور میکردند با توجه به شرایط موجود و افزایش قیمتها، با یک بحران جدی در بازار اجاره مواجه شویم، اما همدلی مردم باعث شد پیک این موضوع را پشت سر بگذاریم و امیدواریم ادامه سال نیز بدون مشکل جدی سپری شود.