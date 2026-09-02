یک منبع امنیتی اعلام کرد پاسخ ایران به تجاوز آمریکا «قوی، قدرتمند و دقیق» بوده و مراکز آمریکایی در منطقه، از جمله کمپ تیتن هدف قرار گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک منبع امنیتی سیاسی امروز چهارشنبه در گفت‌و‌گو با المیادین تایید کرد که پاسخ ایران به تجاوز آمریکا «قوی، قدرتمند و دقیق علیه پایگاه‌ها و مراکز آمریکایی در منطقه» بود.

شایان ذکر است که در پاسخ به این تجاوز، سپاه پاسداران ایران یک اردوگاه تفنگداران دریایی آمریکا در اردن، معروف به «کمپ تیتن»، را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد که احتمال داده می‌شود در این حمله «تعداد زیادی از نیرو‌های آمریکایی کشته شده باشند» و «تعدادی از تسیسات مهم و بالگرد‌های تهاجمی دشمن» منهدم شده باشند. 

کمپ تیتین در مکانی بسیار مهم، در منتهی الیه شمالی دریای سرخ، نزدیک بندر عقبه، بندر ایلات رژیم تروریستی اسرائیل، و نسبتا نزدیک به مرز عربستان واقع شده است.

بنابراین، این اردوگاه برای آموزش تفنگداران دریایی آمریکا، حفاظت از زیرساخت‌های دریایی، عملیات آبی-خاکی و حمل و نقل تجهیزات مناسب است.

به همین ترتیب، منابع رسمی نیروی دریایی آمریکا، تمرینات آموزشی واحد واکنش سریع تفنگداران دریایی این کشور را در همین اردوگاه ثبت کرده‌اند.

بنابراین، سپاه پاسداران دیشب نشان داد که از یک سو، پوشش اطلاعاتی ویژه و کاملی از تحرکات ارتش آمریکا و از سوی دیگر، توانایی وسیع و کاملی برای هدف قرار دادن و غافلگیری نیرو‌های آمریکایی دارد.

شایان ذکر است که وزارت بهداشت ایران از زخمی شدن ده‌ها نفر در نتیجه تجاوز آمریکا به این کشور خبر داد، همزمان مدیرکل سازمان هلال احمر ایران در استان هرمزگان اعلام کرد که ۵ نفر از جمله یک کودک در نتیجه تجاوز آمریکا به یک عروسی در سیریک شهید شدند.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ با ایران ، موشک های ایرانی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
جواد
۱۳:۳۸ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
معوقات که گفتید دیروز واریز میشه آنهم فقط یک ماه چی شد؟
۸
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