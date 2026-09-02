حمایت از تولید با گازرسانی به ۷۰ واحد صنعتی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمد حسین‌پور در نشست خبری امروز از تکمیل پوشش ۱۰۰ درصدی گازرسانی شهری در استان فارس و اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های توسعه‌ای در بخش‌های شهری، روستایی، صنعتی و مدیریت مصرف خبر داد.

او با اشاره به شعار «دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع و سازندگی» گفت: هفته دولت امسال برای صنعت گاز استان فارس، نقطه عطفی در مسیر توسعه متوازن و تحقق عدالت انرژی به شمار رفت. عبور از مرز ۱۰۰ درصد پوشش گازرسانی شهری با اتصال شهر بلغان به شبکه سراسری و گازرسانی به ۷۰ واحد صنعتی، بخشی از دستاورد‌های مهم شرکت گاز استان فارس در این ایام است.

حسین‌پور افزود: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۹۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسیده و نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های انرژی، افزایش پایداری شبکه و توسعه خدمات عمومی در پهنه وسیع استان فارس ایفا می‌کنند.

او اظهار کرد: دستاورد‌های هفته دولت در شرکت گاز استان فارس تنها مجموعه‌ای از آمار و پروژه‌های عمرانی نیست، بلکه روایت تلاش متخصصان و کارکنانی است که در شرایط مختلف جغرافیایی و اقلیمی، پایداری انرژی و گرمای خانه‌های مردم را تضمین کرده‌اند.

تکمیل پرونده گازرسانی شهری فارس با اتصال بلغان

مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان فارس با اشاره به اتصال شهر بلغان به شبکه سراسری گاز گفت: با افتتاح این پروژه، پوشش گازرسانی در تمامی شهر‌های استان فارس به ۱۰۰ درصد رسیده است.

او افزود: اتصال شهر بلغان به شبکه گاز، فراتر از افتتاح یک پروژه زیرساختی، نمادی از تکمیل زنجیره خدمات عمومی در مناطق مختلف استان به شمار می‌رود. با بهره‌برداری از این طرح، دسترسی ساکنان این شهر به انرژی پایدار، ایمن و قابل اتکا فراهم شده است

حسین‌پور ادامه داد: این اقدام زمینه بهبود کیفیت زندگی، کاهش وابستگی به سوخت‌های مایع، تقویت ظرفیت‌های توسعه محلی و کاهش شکاف خدماتی میان مناطق مختلف استان را فراهم می‌کند.

او تصریح کرد: با تحقق این دستاورد در دولت چهاردهم، پرونده گازرسانی به تمامی شهر‌های استان فارس با موفقیت بسته شد و استان اکنون از مرحله توسعه فیزیکی گسترده در بخش گازرسانی شهری عبور کرده و وارد مرحله جدیدی از حکمرانی هوشمند انرژی شده است.

گازرسانی به هفت روستا؛ گامی در مسیر عدالت انرژی

حسین‌پور یکی دیگر از دستاورد‌های هفته دولت را گازرسانی به هفت روستا در شهرستان لارستان عنوان کرد و گفت: روستا‌های هدف این طرح شامل دهفیش، جلال‌آباد، لاغران، چنان، احمد محمودی، کاریان و هرم هستند.

او افزود: اجرای این پروژه در شرایط اقلیمی خاص و مسیر‌های جغرافیایی ناهموار انجام شده و با عبور شریان گاز از دشت‌ها و مناطق گسترده جنوب استان، زیرساختی پایدار برای تأمین انرژی مردم این مناطق ایجاد شده است.

به گفته مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان فارس، اجرای حدود ۱۵۰ کیلومتر شبکه گازرسانی و احداث و نصب تأسیسات مورد نیاز از جمله ایستگاه‌های CGS، TBS و تجهیزات حفاظت کاتدیک، بخشی از زیرساخت‌های ایجادشده در این پروژه است.

او خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر توسعه خدمات و افزایش رفاه خانوارها، نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت‌های آلاینده، حفاظت از منابع طبیعی و پوشش گیاهی منطقه و تأمین سوخت ایمن و اقتصادی برای مشاغل بومی و صنایع کوچک خواهد داشت.

حمایت از تولید با گازرسانی به ۷۰ واحد صنعتی

حسین‌پور با تأکید بر نقش انرژی پایدار در توسعه اقتصادی استان گفت: گازرسانی به ۷۰ واحد صنعتی جدید در سطح استان فارس، یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در راستای حمایت از تولید، اشتغال و رونق اقتصادی است.

او افزود: ایجاد زیرساخت انرژی برای این واحدها، زمینه جایگزینی سوخت‌های مایع، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری اقتصادی واحد‌های صنعتی را فراهم می‌کند.

مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان فارس اظهار کرد: گازرسانی به صنایع، تنها تأمین یک حامل انرژی نیست، بلکه اقدامی راهبردی برای حمایت از تولید داخلی، کاهش هزینه تمام‌شده کالا و خدمات و تقویت اشتغال پایدار در استان محسوب می‌شود.

توسعه مستمر شبکه گازرسانی

او با اشاره به توسعه کالبدی شهر‌ها و روستا‌های استان گفت: شبکه گازرسانی باید همگام با رشد جمعیت، توسعه شهر‌ها و ایجاد مناطق جدید مسکونی گسترش یابد.

حسین‌پور افزود: در همین راستا، حدود ۱۵۰ کیلومتر شبکه جدید گازرسانی اجرا و چهار هزار علمک گاز برای پاسخگویی به درخواست‌های جدید نصب شده است.

او ادامه داد: این اقدامات با هدف توسعه پایدار شبکه، افزایش دسترسی مشترکان جدید به گاز طبیعی و پاسخگویی مستمر به مطالبات مردم انجام شده است.

تأمین زیرساخت گاز پروژه‌های مسکن ملی

مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان فارس همچنین به تأمین زیرساخت گاز برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: تأمین گاز پروژه‌های مسکن ملی در گراش، فاز‌های مختلف و شهرک‌های جدید، در راستای تسهیل سکونت و افزایش رفاه شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.

او افزود: توسعه زیرساخت‌های گاز در پروژه‌های مسکن ملی، یکی از نیاز‌های اساسی برای آماده‌سازی این واحد‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب سکونت برای شهروندان است.

حسین‌پور از افتتاح ساختمان اداری بیرم نیز خبر داد و گفت: این ساختمان با هدف تکریم ارباب‌رجوع، تسهیل دسترسی مردم به خدمات و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی ایجاد شده است.

او خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های خدماتی و اداری، در کنار توسعه شبکه گازرسانی، بخش مهمی از برنامه‌های شرکت گاز استان فارس برای افزایش رضایتمندی مردم است.

مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان فارس در ادامه با اشاره به ورود استان به مرحله جدید مدیریت انرژی گفت: شرکت گاز استان فارس با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی و همکاری هفت شرکت کارور تخصصی، گام جدیدی در مسیر مدیریت هوشمند مصرف گاز برداشته است.

او افزود: این طرح با هدف کاهش ۳۰ درصدی مصرف گاز در یک افق پنج‌ساله برنامه‌ریزی شده و از طریق پایش الگوی مصرف، بررسی پله‌های مصرف و ارتقای راندمان در بخش‌های خانگی و صنعتی اجرا می‌شود.

حسین‌پور گفت: نقش شرکت‌های کارور، استفاده از دانش و تخصص بخش خصوصی برای کمک به بهینه‌سازی مصرف انرژی است تا کاهش مصرف، بدون ایجاد اختلال در رفاه خانوار‌ها و فعالیت واحد‌های تولیدی محقق شود.

او، کاهش هزینه‌های انرژی مشترکان، افزایش بهره‌وری واحد‌های صنعتی و خدماتی، کاهش هدررفت انرژی و تقویت پایداری شبکه گازرسانی را از مهم‌ترین مزایای اجرای این طرح برشمرد.

عبور از توسعه فیزیکی به حکمرانی هوشمند انرژی

حسین‌پور در جمع‌بندی اقدامات هفته دولت ۱۴۰۵ اظهار کرد: امروز فارس با تکمیل پازل گازرسانی شهری و توسعه زیرساخت‌ها در مناطق روستایی، صنعتی و مسکونی، وارد مرحله‌ای جدید از مدیریت و حکمرانی انرژی شده است.

او افزود: رویکرد آینده شرکت گاز استان فارس، علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، بر مدیریت هوشمند مصرف، افزایش بهره‌وری، کاهش هدررفت انرژی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی متمرکز خواهد بود.

مدیر بهره‌برداری شرکت گاز استان فارس تأکید کرد: عدالت در توزیع انرژی زمانی کامل می‌شود که توسعه دسترسی به گاز طبیعی با مصرف بهینه و مسئولانه همراه باشد.

حسین‌پور گفت: اقدامات انجام‌شده در هفته دولت ۱۴۰۵، گامی مهم در مسیر تحقق توسعه متوازن، تقویت امنیت انرژی، حمایت از تولید و افزایش رفاه مردم استان فارس است و شرکت گاز استان فارس با تکیه بر توان متخصصان خود، این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد.

سرمایه‌گذاری ۱۰۹۶ میلیارد تومانی، گامی مؤثر در مسیر توسعه و خدمت‌رسانی است

حسین‌پور گفت: همزمان با هفته دولت، سرمایه‌گذاری به ارزش یک هزار و ۹۶ میلیارد تومان در حوزه گازرسانی، گامی مؤثر در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمت‌رسانی به مردم استان فارس بوده است.

او با اشاره به مهم‌ترین دستاورد‌های این سرمایه‌گذاری افزود: توسعه شبکه گازرسانی به طول ۱۵۰ کیلومتر و نصب چهار هزار علمک، زمینه تقویت زیرساخت‌ها و ارائه خدمات پایدار و مطمئن را فراهم کرده است.

به گفته حسین‌پور، گازرسانی به ۷۰ واحد صنعتی، نقش مؤثری در پشتیبانی از تولید و اشتغال پایدار دارد و همچنین گازرسانی به یک شهر و هفت روستا، زمینه توسعه خدمات و افزایش رفاه در مناطق مختلف استان فارس را فراهم کرده است.

او ادامه داد: گازرسانی به چهار پروژه نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های گراش و بیار نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در راستای توسعه خدمات گازرسانی است.

تعرفه‌گذاری عادلانه، شفاف و هوشمند گاز

حسین‌پور با تشریح شیوه جدید تعرفه‌گذاری گاز اظهار کرد: در این روش، میزان مصرف گاز هر شهر در هر ماه و در یک دوره یک‌ساله محاسبه و میانگین مصرف آن شهر در همان ماه به دست می‌آید. سپس میزان مصرف هر مشترک با میانگین مصرف شهر محل سکونت وی مقایسه می‌شود.

او افزود: در نهایت، مشترک بر اساس نتیجه این مقایسه در یکی از پله‌های تعرفه قرار می‌گیرد که این روش، زمینه تعرفه‌گذاری عادلانه‌تر، شفاف‌تر و هوشمندتر را فراهم می‌کند.

آغاز اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف گاز با مشارکت بخش خصوصی

حسین‌پور در ادامه با اشاره به فعالیت شرکت‌های کارور در استان فارس گفت: در راستای سیاست‌های شرکت ملی گاز ایران برای مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری انرژی، شرکت گاز استان فارس با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، قرارداد همکاری با هفت شرکت کارور منعقد کرده و عملیات اجرایی طرح‌های بهینه‌سازی مصرف گاز در بخش‌های مختلف را آغاز کرده است.

او، هدف این طرح را دستیابی به ۳۰ درصد کاهش مصرف گاز طبیعی در بخش مشترکان خانگی و صنعتی استان طی یک دوره پنج‌ساله عنوان کرد.

حسین‌پور افزود: دامنه فعالیت هفت شرکت کارور، بخش قابل توجهی از مصرف‌کنندگان گاز استان را پوشش می‌دهد.

او گفت: در بخش صنعتی، ۴۰ واحد صنایع غذایی و دارویی در این طرح قرار دارند. در بخش خانگی نیز ۱۲۰ هزار مشترک در شهرستان‌های سردسیر شمال استان فارس و ۳۰ هزار مشترک در پله‌های سوم و چهارم مصرف تحت پوشش برنامه‌های بهینه‌سازی قرار می‌گیرند.

حسین‌پور ادامه داد: در بخش تولید، ۳۰ واحد کوره آجرپزی، در بخش خدمات و صنوف، ۴۰۰ واحد نانوایی و ۵۰۰ رستوران و فست‌فود و همچنین واحد‌های مرغداری و گلخانه‌ای در بخش کشاورزی و دامپروری، از جامعه هدف این طرح هستند.

به گفته او، بهینه‌سازی تأسیسات گازرسانی در ۱۰ ایستگاه CGS، پایش و بازرسی فنی با هدف افزایش ضریب اطمینان و کاهش هدررفت انرژی نیز در دستور کار قرار دارد.

حسین‌پور با بیان اینکه اجرای طرح کارور برای استان فارس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: کاهش مصرف گاز بدون ایجاد خلل در رفاه خانوار‌ها و روند تولید، کاهش هزینه‌های انرژی مشترکان، افزایش بهره‌وری و راندمان واحد‌های تولیدی و خدماتی، کاهش هدررفت انرژی و تقویت پایداری شبکه گازرسانی از مهم‌ترین مزایای اجرای این طرح است.

او افزود: استفاده از ظرفیت و تخصص بخش خصوصی نیز یکی دیگر از مزیت‌های مهم این برنامه به شمار می‌رود.

همکاری سه‌جانبه برای توسعه پایدار

حسین‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به همکاری سه‌جانبه شرکت گاز استان فارس، مشترکان و شرکت‌های کارور اشاره کرد و گفت: با طراحی و پیش‌بینی الگو‌های همکاری مشترک، زمینه کاهش مصرف گاز، کاهش هزینه‌های مشترکان، افزایش بهره‌وری واحد‌های مختلف و تقویت پایداری شبکه گازرسانی فراهم شده است.

او تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها با مشارکت بخش خصوصی و همراهی مشترکان، می‌تواند گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار، مدیریت بهینه انرژی و ارتقای کیفیت خدمات گازرسانی در استان فارس باشد.