فرماندار مشهد:علت تصادف بلوار وکیل آباد ترافیکی بوده است

باشگاه خبرنگاران جوان - سید حسن حسینی گفت: شب گذشته در جریان برپایی تجمع حماسی مردم انقلابی مشهد در بلوار وکیل آباد(وکیل آباد ۶۲) در حمایت از نظام، رهبر معظم انقلاب و دفاع از نیروهای مسلح متاسفانه یک خودرو سواری به دلیل عدم کنترل وسیله نقلیه با جمعیت برخورد کرد که بر اثر آن شماری از شهروندان انقلابی و شریف این شهر جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز مجروح شدند.

وی ضمن تجلیل از ۱۸۵ شب تجمعات حماسی و قهرمانانه مردم ولایتمدار مشهد در حمایت از نظام و رهبری گفت: دستورات لازم در سطح عالی استان برای بررسی موضوع و رسیدگی به وضع مصدومان این حادثه تلخ صادر شده است.

فرماندار مشهد شمار جان باختگان این حادثه ترافیکی را چهار نفر عنوان کرد و افزود: ۱۲ نفر نیز در جریان این تصادف مجروح شده اند که جراحت ۲ نفر از آنان شدید گزارش شده است.

منبع: ایرنا