باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و معاون رئیس جمهور در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به روند ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه در خوی اظهار کرد: در دیماه سال ۱۴۰۴، دولت به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و وزارت امور خارجه اجازه داد درباره ایجاد منطقه آزاد مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه مذاکره کرده و موضوع را تا تصویب نهایی پیگیری کنند.
وی افزود: قرارداد ایجاد منطقه آزاد مشترک در مرکز توافقات بینالمللی به جمعبندی رسیده و در حال حاضر از طریق وزارت امور خارجه ایران برای طرف ترکیهای ارسال شده و منتظر اعلام نظر طرف مقابل هستیم.
فروزان همچنین از پیگیری ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و پاکستان خبر داد و گفت: ایجاد منطقه آزاد مشترک میان ایران و پاکستان در مرز ریمدان ایران و گبد پاکستان نیز در حال پیگیری است و مقدمات این موضوع طی شده است.
افزایش مبادلات اقتصادی موجب تقویت امنیت مرزها میشود
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه توسعه مبادلات اقتصادی میتواند به افزایش امنیت مرزها کمک کند، گفت: هرچه تبادلات اقتصادی و تجاری میان کشورهای همسایه بیشتر شود، قطعاً امنیت در مناطق مرزی نیز افزایش خواهد یافت و برای ما اهمیت دارد که بتوانیم با استفاده از ظرفیتهای کشورهای دوست و برادر مانند ترکیه و پاکستان، همکاریهای مشترک اقتصادی را توسعه دهیم.
وی با اشاره به ظرفیت مرز رازی اظهار کرد: مرز رازی یکی از مهمترین گذرگاههای میان ایران و ترکیه است و اقدامات بزرگی در این منطقه در حال انجام است. جاده مناسبی بین رازی و خوی برای تردد خودروهای کامیونی در حال احداث است و یک پسکرانه نیز در سهراهی مربوط به این منطقه در حال ساخت است.
فروزان ادامه داد: با تکمیل این زیرساختها میتوان بخش قابل توجهی از تجارت میان ایران و ترکیه را عملیاتی کرد. در دولتهای گذشته هدفگذاری برای رساندن حجم تجارت دو کشور به ۲۰ میلیارد دلار انجام شده بود و فعال شدن ظرفیتهای مرزی میتواند به تحقق این هدف کمک کند.
وی درباره زمان امضای تفاهمنامه ایجاد منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه اظهار کرد: هنوز هیئتهای مشترک تفاهمنامه را امضا نکردهاند و منتظر نهایی شدن برخی مراحل هستیم. متأسفانه تجاوزی که توسط رژیم متجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گرفت، موجب ایجاد تأخیر در این روند شد و اگر این اتفاق رخ نمیداد، احتمالاً موضوع تاکنون نهایی شده بود.همزمان، موضوع ایجاد منطقه آزاد مشترک با پاکستان را نیز به صورت جدی دنبال میکنیم و این موضوع برای ما اهمیت زیادی دارد.
اتصال کریدورهای ریلی کشور به مرزهای غربی
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به اهمیت کریدورهای حملونقلی کشور گفت: اگر بتوانیم منطقه آزاد مشترک ایران و پاکستان را در مرز ریمدان ایجاد کنیم، از نظر جذب سرمایهگذاری و همچنین استفاده از ظرفیت کریدور شمال ـ جنوب اهمیت زیادی خواهد داشت.خوشبختانه با پیگیریهای دولت، بهزودی خط ریلی به چابهار خواهد رسید و اتصال چابهار به سرخس از نظر ریلی اهمیت زیادی برای کشور دارد.
فروزان ادامه داد: در بخش غربی نیز کریدور شرق به غرب و غرب به شرق اهمیت ویژهای دارد. بخش قابل توجهی از این مسیر ریلی تا تبریز پیش رفته و تنها مسیر تبریز تا مرز حاجعمران و در ادامه اتصال به اروپا باقی مانده است.
وی تصریح کرد: این دو کریدور میتوانند بسیاری از مشکلات حملونقل و تجارت کشور را برطرف کرده و جایگاه ایران را در تجارت جهانی تقویت کنند. اگر بتوانیم این دو مرز و سایر مرزهای کشور را به صورت مشترک و هماهنگ فعال کنیم، آینده بسیار بهتری برای تجارت و فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی رقم خواهد خورد.
خوی از ظرفیت ریلی، هوایی و نیروی انسانی برخوردار است
فروزان درباره مزیتهای خوی برای تبدیل شدن به منطقه آزاد نیز گفت: یکی از مهمترین مزیتهای خوی، برخورداری از ظرفیت ریلی است. خط راهآهن از مسیر صوفیان و منطقه رازی در حال فعالیت است و قطار از این مسیر تردد میکند که میتواند ظرفیت حملونقل کشور را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
وی منابع انسانی را از دیگر ظرفیتهای خوی دانست و افزود: خوی به عنوان دومین شهر پرجمعیت استان آذربایجان غربی، ظرفیت مناسبی برای سرمایهگذاری دارد و خوشبختانه از فرودگاه و راهآهن برخوردار است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: پسکرانهای به وسعت ۵۰ هکتار نیز در سهراهی منطقه در حال احداث است. نزدیکی خوی به مرکز استان آذربایجان غربی، مرز ترکیه و همچنین تبریز، از دیگر مزیتهای نسبی این منطقه محسوب میشود و میتواند در توسعه منطقه آزاد خوی مؤثر باشد.