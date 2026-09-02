فرمانده انتظامی سلسله گفت: فردی که با سلاح گرم در یکی از تالارهای پذیرایی شهرستان منجر به زخمی شدن چند تن از حاضران در یک مراسم عروسی شده بود دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کامران حسنوند اظهار داشت:در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قدرت‌نمایی یکی از اراذل و اوباش با سلاح گرم در یکی از تالارهای پذیرایی این شهرستان موضوع به سرعت در دستور کار پلیس قرار گرفت که با حضور به‌موقع و اقدام قاطع متهم را در محل دستگیر کردند.

وی تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی و روانه زندان و تالار نیز پس از هماهنگی صورت گرفته پلمب شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله با هشدار به هنجارشکنان اعلام کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و هر فردی که بخواهد آسایش مردم را خدشه‌دار کند، با برخورد قاطع و قانونی پلیس مواجه خواهد شد.