\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062c\u0631\u06cc \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u0634\u0646\u0627\u0644 \u06af\u0641\u062a: \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0647\u06cc\u0686 \u062d\u0642\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0632\u06af\u0634\u062a \u0646\u062f\u0627\u0631\u0646\u062f. \u0628\u0647 \u0622\u0646\u0647\u0627 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0631\u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u0634\u0646\u0627\u0644 \u0635\u062d\u0628\u062a \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u062a\u0627 \u0628\u062a\u0648\u0627\u0646\u06cc\u062f \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0631\u062f\u06cc\u062f.\n\u00a0\n