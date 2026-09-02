باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 خشم مزدوران موساد از موج مهاجرت معکوس هم‌وطنان به کشور و بایکوت اینترنشنال + فیلم

مهاجرت معکوس ایرانیان و بایکوت اینترنشنال، نقشه جاسوسی موساد را ناکام گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجری شبکه ایران اینترنشنال گفت: آنها هیچ حقی برای بازگشت ندارند. به آنها گفته شده برعلیه اینترنشنال صحبت کنید تا بتوانید به ایران برگردید.

 

مطالب مرتبط
 خشم مزدوران موساد از موج مهاجرت معکوس هم‌وطنان به کشور و بایکوت اینترنشنال + فیلم
young journalists club

امنیت ملی با کسی شوخی ندارد + فیلم

 خشم مزدوران موساد از موج مهاجرت معکوس هم‌وطنان به کشور و بایکوت اینترنشنال + فیلم
young journalists club

افول تدریجی شبکه‌‌های فارسی‌ زبان خارجی

 خشم مزدوران موساد از موج مهاجرت معکوس هم‌وطنان به کشور و بایکوت اینترنشنال + فیلم
young journalists club

شبکه ایران اینترنشنال را بهتر بشناسید + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سکوت آمریکا درباره تلفاتش + فیلم
۷۰۱

سکوت آمریکا درباره تلفاتش + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
پایگاه‌های آمریکا زیر ضرب موشک و پهپاد + فیلم
۶۵۶

پایگاه‌های آمریکا زیر ضرب موشک و پهپاد + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
پدافند آمریکا در برابر خیبرشکن + فیلم
۶۴۲

پدافند آمریکا در برابر خیبرشکن + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
جنگ تا کودتا؛ سناریوی تکراری علیه ایران + فیلم
۶۱۶

جنگ تا کودتا؛ سناریوی تکراری علیه ایران + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
جنگ تمام نشد؛ میدان نبرد از موشک به اقتصاد رسید + فیلم
۵۱۶

جنگ تمام نشد؛ میدان نبرد از موشک به اقتصاد رسید + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha