باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی نظرزاده، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در مراسم بهرهبرداری از پروژههای آبرسانی و عمرانی و زیربنایی شهرستان جعفرآباد که با حضور مهندس بهنامجو استاندار قم، حجت الاسلام والمسلمین روانبخش نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استان و شهرستان برگزار شد، با اشاره به اجرای طرحهای مختلف آبرسانی در این شهرستان اظهار کرد: این پروژهها با هدف ارتقای پایداری تأمین آب، بهبود وضعیت شبکه توزیع و افزایش کیفیت خدماترسانی به روستاییان اجرا شده است.
وی افزود: یکی از مهمترین پروژههای به بهرهبرداری رسیده، طرح انتقال آب از چاه شماره ۹ دشت علیآباد به مجتمع ۲۳ روستایی شهید علیمحمدی است که در قالب آن پنج هزار و ۸۰۰ متر لولهگذاری و یک باب ایستگاه پمپاژ با هدف تقویت آبرسانی به این روستاها احداث شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم ادامه داد: اصلاح شبکه توزیع روستاهای دولتآباد و طغرود نیز از دیگر پروژههای اجراشده در این شهرستان است که شامل دو هزار متر لولهگذاری و اصلاح انشعابات میشود.
نظرزاده همچنین به پروژههای بهسازی منابع تأمین آب اشاره کرد و گفت: بهسازی چاه شماره ۳ مجتمع شهید علیمحمدی در علیآباد انقلاب و چاه شماره یک شهر جعفریه نیز در راستای افزایش ظرفیت و پایداری تأمین آب در شهرستان جعفرآباد انجام شده است.
وی مشارکت مردم و دهیاریها را در اجرای پروژههای آبرسانی روستایی مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: بخشی از اصلاح شبکههای روستایی شهرستان با مشارکت دهیاریها و اهالی روستاها اجرا شده که در این بخش نیز سه هزار متر لولهگذاری و اصلاح انشعابات انجام گرفته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در پایان گفت: اجرای این پروژهها گامی در جهت تقویت زیرساختهای آبرسانی، کاهش مشکلات شبکه و ارتقای سطح خدمات آبرسانی به شهروندان و روستاییان شهرستان جعفرآباد است.
منبع:روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قم