طرح های آبرسانی به ۲۳ روستای شهرستان جعفرآباد با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال، همزمان با هفته دولت و با حضور استاندار قم و نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی نظرزاده، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های آبرسانی و عمرانی و زیربنایی شهرستان جعفرآباد که با حضور مهندس بهنامجو استاندار قم، حجت الاسلام والمسلمین روانبخش نماینده مردم شریف قم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استان و شهرستان برگزار شد، با اشاره به اجرای طرح‌های مختلف آبرسانی در این شهرستان اظهار کرد: این پروژه‌ها با هدف ارتقای پایداری تأمین آب، بهبود وضعیت شبکه توزیع و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به روستاییان اجرا شده است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده، طرح انتقال آب از چاه شماره ۹ دشت علی‌آباد به مجتمع ۲۳ روستایی شهید علی‌محمدی است که در قالب آن پنج هزار و ۸۰۰ متر لوله‌گذاری و یک باب ایستگاه پمپاژ  با هدف تقویت آبرسانی به این روستاها احداث شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم ادامه داد: اصلاح شبکه توزیع روستاهای دولت‌آباد و طغرود نیز از دیگر پروژه‌های اجراشده در این شهرستان است که شامل دو هزار متر لوله‌گذاری و اصلاح انشعابات می‌شود.

نظرزاده همچنین به پروژه‌های بهسازی منابع تأمین آب اشاره کرد و گفت: بهسازی چاه شماره ۳ مجتمع شهید علی‌محمدی در علی‌آباد انقلاب و چاه شماره یک شهر جعفریه نیز در راستای افزایش ظرفیت و پایداری تأمین آب در شهرستان جعفرآباد انجام شده است.

وی مشارکت مردم و دهیاری‌ها را در اجرای پروژه‌های آبرسانی روستایی مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: بخشی از اصلاح شبکه‌های روستایی شهرستان با مشارکت دهیاری‌ها و اهالی روستاها اجرا شده که در این بخش نیز سه هزار متر لوله‌گذاری و اصلاح انشعابات انجام گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در پایان گفت: اجرای این پروژه‌ها گامی در جهت تقویت زیرساخت‌های آبرسانی، کاهش مشکلات شبکه و ارتقای سطح خدمات آب‌رسانی به شهروندان و روستاییان شهرستان جعفرآباد است.

منبع:روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان قم

برچسب ها: آبفای قم ، آبرسانی به روستاها
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