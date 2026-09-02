ناو هواپیمابر آمریکایی آبراهام لینکلن پس از بیش از ۲۵۰ روز استقرار در دریا و پشتیبانی از حملات آمریکا علیه ایران، صبح امروز وارد تایلند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ناو هواپیمابر آمریکایی «یواس‌اس آبراهام لینکلن» پس از یک ماموریت طاقت‌فرسا در غرب آسیا، صبح امروز به شرق تایلند رسید.

خبرنگاران آسوشیتدپرس، ناو هواپیمابر لینکلن را که حامل حدود ۵۰۰۰ پرسنل نیرو‌های مسلح بود، در حال نزدیک شدن به بندر لائم چابانگ در استان چونبوری، اندکی پس از عبور ناوشکن آمریکایی یو اس اس فرانک‌ای. پترسن جونیور از منطقه، مشاهده کردند.

این ناو هواپیمابر از حملان آمریکا علیه ایران پشتیبانی می‌کرد. ماموریت آن شامل استقرار بی‌سابقه بیش از ۲۵۰ روز در دریا بود. نگرانی‌ها در مورد مدت زمان استقرار ناو لینکلن پس از گزارش‌هایی مبنی بر وخامت سلامت روان در میان خدمه آن و کمبود ملزومات، از جمله مواد غذایی و محصولات بهداشتی، افزایش یافت.

ناو هواپیمابر آمریکایی یو اس اس جورج واشنگتن که معمولا در آسیا مستقر است، در ماه اوت جایگزین ناو لینکلن شد که مدت زیادی را در خاورمیانه مستقر بود.

منبع: آر تی