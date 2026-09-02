باشگاه خبرنگاران جوان - آب شیرینکن بندرلنگه و کنگ با ظرفیت تولید روزانه ۹ هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب با حضور جمعی از مسئولان استانی و محلی به بهرهبرداری رسید که با اجرای این طرح، حدود ۵۸ هزار نفر از جمعیت این شهرها از آب آشامیدنی پایدار بهرهمند شدند.
مدیر امور آب وفاضلاب بندرلنگه در توضیح جزییات این طرح گفت: این پروژه با هدف افزایش ظرفیت تولید و تقویت پایداری تامین آب آشامیدنی شهرهای بندرلنگه و کنگ و با سرمایهگذاری ۷۰۰ میلیارد تومان توسط «شرکت گزیر دژ» اجرا شده است.
قربانزاده اظهار کرد: آبشیرینکن جدید در راستای نوسازی و ارتقای زیرساختهای تامین آب شهرستان بندرلنگه و شهر کنگ احداث شده و با جایگزینی آبشیرینکن قدیمی شهر بندرلنگه، زمینه استفاده از فرآیندهای نوینتر تصفیه، افزایش کیفیت آب تولیدی و ارتقای بهرهوری و پایداری شبکه تامین آب را فراهم خواهد کرد.
وی ادامه داد: اجرای این طرح، علاوه بر کاهش وابستگی به تاسیسات قدیمی و ارتقای ظرفیت تولید آب شیرین، گامی مهم در مسیر تامین مطمئنتر آب آشامیدنی، بهبود کیفیت خدماترسانی و تقویت زیرساختهای توسعه شهری در بندرلنگه و بندرکنگ به شمار میرود.
مدیر امور آب وفاضلاب بندرلنگه، اجرای این پروژه را یکی از اقدامات موثر در حوزه زیرساختی شهرستان دانست و بر ضرورت تداوم سرمایهگذاری و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه زیرساختهای حیاتی و پاسخگویی به نیازهای رو به رشد جمعیتی منطقه تاکید کرد.
قربانزاده ادامه داد: پروژه آبشیرینکن ۹ هزار و ۵۰۰ مترمکعبی بندرلنگه و کنگ که با سرمایهگذاری بخش خصوصی اجرا شده، نمادی از پیوند سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای حیاتی و گامی موثر برای آیندهای مطمئنتر در تامین آب آشامیدنی شهروندان این ۲ شهر است.