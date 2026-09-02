باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اتحاد مردم، استیصال دشمن + فیلم

مردم در صد و هشتاد و پنجمین شب تجمعات خود؛ بر اتحاد ملی، حمایت از نیرو‌های مسلح و بسته ماندن تنگه هرمز تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - صد و هشتاد و پنج شب است که مردم با حضور در خیابان ها، پشتیبانی خود را از کشور و نیروهای مسلح نشان می دهند.

آنان معتقدند اتحاد ملت و فشار بر دشمن، راه استیصال متجاوزان را هموار خواهد داد.

 

مطالب مرتبط
اتحاد مردم، استیصال دشمن + فیلم
young journalists club

وحدت و ایستادگی مردم در جنگ اقتصادی + فیلم

اتحاد مردم، استیصال دشمن + فیلم
young journalists club

ایران همدل + فیلم

اتحاد مردم، استیصال دشمن + فیلم
young journalists club

۱۸۱ شب، مردم همچنان در میدان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سکوت آمریکا درباره تلفاتش + فیلم
۷۰۱

سکوت آمریکا درباره تلفاتش + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
پایگاه‌های آمریکا زیر ضرب موشک و پهپاد + فیلم
۶۵۶

پایگاه‌های آمریکا زیر ضرب موشک و پهپاد + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
پدافند آمریکا در برابر خیبرشکن + فیلم
۶۴۲

پدافند آمریکا در برابر خیبرشکن + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
جنگ تا کودتا؛ سناریوی تکراری علیه ایران + فیلم
۶۱۶

جنگ تا کودتا؛ سناریوی تکراری علیه ایران + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
جنگ تمام نشد؛ میدان نبرد از موشک به اقتصاد رسید + فیلم
۵۱۶

جنگ تمام نشد؛ میدان نبرد از موشک به اقتصاد رسید + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha