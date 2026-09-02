جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در محور‌های چالوس و هراز و برخی مسیر‌ها و محور‌های منتهی به تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های کشور اظهار کرد: در محور چالوس در مسیر (جنوب به شمال)، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و محدوده ولی‌آباد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز نیز در هر ۲ مسیر رفت و برگشت، محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است.

محبی ادامه داد: در آزادراه کرج ـ قزوین، حدفاصل پل حصارک تا گلدشت و در آزادراه کرج ـ تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک سنگین جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: در آزادراه ساوه ـ تهران، محدوده‌های نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی و همچنین در محور شهریار ـ تهران در برخی مقاطع، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی درباره وضعیت تردد در سایر محور‌ها اظهار کرد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در هر ۲ مسیر رفت و برگشت روان است، در محور چالوس نیز مسیر شمال به جنوب تردد روان دارد.

محبی در پایان خاطرنشان کرد: محور‌های شمالی کشور در حال حاضر فاقد مداخلات جوی هستند و از رانندگان درخواست می‌شود با توجه به حجم ترافیک، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی، با صبر و احتیاط بیشتری در مسیر تردد کنند.

منبع: پلیس راهور

برچسب ها: پلیس راهور ، وضعیت راه ها
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