باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -محمد رضایی،مدیرکل امور مالیاتی استان قم در گفتگو با خبرنگار ما درباره آخرین روند طرح نشان دار کردن مالیات در استان گفت:گفت:فعالان اقتصادی استان قم میتوانند با مشارکت در طرح «نشاندار کردن مالیات»، محل هزینهکرد مالیات خود را از میان طرح های اولویتدار و حائز اهمیت استان انتخاب کرده و در تکمیل و اجرای این طرحها سهیم باشند.
وی با اشاره به آغاز این طرح در سال ۱۴۰۳ توسط سازمان امور مالیاتی کشور، افزود:بر اساس این طرح، مودیان مالیاتی میتوانند با انتخاب طرح موردنظر خود، زمینه هدایت بخشی از مالیات پرداختی به سمت طرحهای عمرانی و زیرساختی مورد نیاز استان را فراهم کنند.
بهسازی محور قدیم قم-تهران با مشارکت مودیان مالیاتی کلید می خورد
مدیرکل امور مالیاتی استان قم در ادامه از قرار گرفتن طرح بهسازی محور قدیم قم-تهران در فهرست طرحهای قابل انتخاب توسط مودیان خبر داد و گفت: این پروژه به عنوان یکی از مسیرهای پرتردد و حادثه خیز استان، با هدایت مالیاتهای نشاندار شده، عملیات بهسازی و ایمنسازی آن آغاز خواهد شد.
دانشکده حقوق قم پس از سالها انتظار با مالیاتهای نشاندار تکمیل می شود
رضایی با اشاره به طرح نیمه تمام دانشکده حقوق قم، گفت: این طرح که سالها به دلیل کمبود اعتبار متوقف مانده بود،
اکنون به عنوان یکی از گزینههای اولویت دار در طرح نشاندار کردن مالیات قرار گرفته و فعالان اقتصادی می توانند با انتخاب آن، زمینه تکمیل این مرکز علمی مهم را فراهم کنند.
مدرسه راستی با مشارکت مودیان قمی به بهره برداری می رسد
مدیرکل مالیات استان قم با اعلام حضور طرح مدرسه راستی در این طرح، تأکید کرد: این طرح آموزشی که از نیازهای اساسی منطقه است، با انتخاب مودیان و تخصیص مالیاتهای نشاندار، مراحل نهایی تکمیل خود را سپری خواهد کرد.
احداث خانه بهداشت طغرود، گامی اساسی در توسعه سلامت روستایی با مشارکت مالیاتی
رضایی از اضافه شدن طرح احداث خانه بهداشت طغرود به سبد طرحهای قابل انتخاب مودیان خبر داد و تصریح کرد: این طرح با هدف ارتقای سطح خدمات درمانی در مناطق روستایی استان تعریف شده و مودیان می توانند با انتخاب آن، نقشی مؤثر در توسعه زیرساختهای سلامت روستاهای قم ایفا کنند.
مدیرکل امور مالیاتی قم گفت: طرح نشان دار کردن مالیات، گامی مهم در جهت افزایش شفافیت، اعتماد عمومی و مشارکت مستقیم در فرآیند توسعه است.