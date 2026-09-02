باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی‌اکبر سیدی، مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی از برقراری پنج پرواز در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران طی هفته سوم شهریورماه خبر داد و اظهار کرد: بر اساس برنامه پروازی اعلام‌شده، از شنبه ۱۴ تا جمعه ۲۰ شهریورماه، پنج پرواز توسط شرکت‌های هواپیمایی پارس‌ایر و چابهار ایر در مسیر تهران ـ بیرجند ـ تهران انجام خواهد شد.

وی افزود: نخستین پرواز روز شنبه ۱۴ شهریورماه انجام می‌شود که ساعت ۹:۱۰ از تهران پرواز کرده و ساعت ۱۰:۲۵ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۱۱:۱۰ بیرجند را به مقصد تهران ترک می‌کند.

به گفته وی، روز یکشنبه ۱۵ شهریورماه ساعت ۲۰ از تهران پرواز کرده و ساعت ۲۱:۳۰ وارد بیرجند می‌شود و پرواز برگشت نیز ساعت ۲۲:۳۰ انجام خواهد شد.

سیدی ادامه داد: روز دوشنبه ۱۶ شهریورماه نیز ساعت ۱۸:۴۵ از تهران پرواز می‌کند و ساعت ۲۰ وارد بیرجند می‌شود و در ساعت ۲۰:۴۵ بیرجند را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

وی بیان کرد: روز سه‌شنبه ۱۷ شهریورماه، ساعت ۲۰ از تهران پرواز کرده، ساعت ۲۱:۳۰ وارد بیرجند می‌شود و ساعت ۲۲:۳۰ پرواز برگشت انجام خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: آخرین پرواز این برنامه نیز روز جمعه ۲۰ شهریورماه توسط هواپیمایی انجام می‌شود که ساعت ۲۰ از تهران پرواز کرده، ساعت ۲۱:۱۵ وارد بیرجند شده و ساعت ۲۱:۵۰ بیرجند را به مقصد تهران ترک می‌کند.

سیدی در پایان با اشاره به اهمیت استمرار ارتباط هوایی مرکز استان با پایتخت خاطرنشان کرد: تداوم این پرواز‌ها به استقبال مسافران و میزان تقاضا برای سفر‌های هوایی بستگی دارد.