باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - الکساندر گروشکو، معاون وزیر امور خارجه روسیه، روز چهارشنبه اعلام کرد که ناتو آشکارا برای جنگ با روسیه آماده می‌شود. او تاکید کرد که این موضوع در رفتار و اظهارات ناتو مشهود است.

گروشکو در حاشیه مجمع اقتصادی شرق در ولادی وستوک به خبرنگاران گفت: «آن‌ها (ناتو) اوضاع را به سمت رویارویی نظامی با روسیه سوق می‌دهند.»

گروشکو اظهار داشت که قطع روابط دیپلماتیک با آلمان در حال حاضر روی میز نیست. گروشکو در پاسخ به سوالی در این مورد به خبرنگاران گفت: «در حال حاضر هیچ صحبتی (در مورد قطع روابط دیپلماتیک) وجود ندارد.»

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک در حاشیه مجمع اقتصادی شرق، در پاسخ به سوالی درباره واکنش روسیه به اقدامات مقامات آلمانی در روز چهارشنبه گفت: «نگران نباشید، همه چیز درست خواهد شد و ما در زمان مناسب پاسخ خواهیم داد. فکر می‌کنم آنها حدس می‌زنند، شاید نه همه چیز.»

منبع: اسپوتنیک