جزئیات عفو ۵۱ محکوم در استان کرمان به مناسبت میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) از سوی رئیس کل دادگستری اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: به مناسبت سالروز ولادت مبارک حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، ۵۱ نفر از محکومان حاضر در زندان‌های استان کرمان مشمول عفو رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفتند.

وی با تشریح جزئیات این عفو، افزود: بر اساس ضوابط عفو رهبری، از این تعداد، ۲۷ نفر از زندانیان زندان‌های استان آزاد شده و ۲۴ نفر دیگر نیز مشمول تخفیف یا تقلیل مجازات شده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین در جمع‌بندی آمار مشمولین عفو در این استان تصریح کرد: از مجموع ۵۱ نفر مشمول، ۴۹ نفر مرد و ۲ خانم قرار دارند.