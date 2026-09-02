ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای از ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در امارات و بحرین در مرحله ۳۰ عملیات صاعقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در سی‌امین مرحله از عملیات صاعقه و در پاسخ به هدف قرار دادن مردم بی‌گناه، از بامداد امروز، ده‌ها فروند پهپاد انهدامی ارتش، سامانه‌های راداری و محل استقرار نیرو‌های آمریکا در پایگاه‌های الظفره و المنهاد امارات را مورد هدف قرار دادند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: همچنین، تاسیسات راداری و مراکز تجمع نیرو‌های تروریست آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین، مجددا مورد هدف حملات پر حجم پهپاد‌های انهدامی آرش قرار گرفت. پایگاه الظفره یکی از مراکز مهم عملیاتی آمریکای جنایتکار در منطقه است و از آن برای عملیات هوایی، شناسایی، مراقبت و پشتیبانی استفاده می‌کند.

ارتش در اطلاعیه خود تاکید کرد: حمله به مناطق مسکونی و هدف قرار دادن مراسم عروسی از سوی دشمن، مصداق بارز جنایت جنگی و آشکار کننده ماهیّت پلید «حقوق بشر آمریکایی» است و قطعا پاسخ رزمندگان ارتش به این جنایات دامنه دار و گسترده خواهد بود.

منبع: ارتش

برچسب ها: ارتش ، حمله پهپادی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
پس پایگاههای اتمی آمریکا در اسراییل چی؟
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
لعنت. بهشون. این آمریکا باید با بمب اتم. حوابشون بدیم .
۰
۱
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