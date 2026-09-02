باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم

رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود به جنوب لبنان، شهرک المنصوری را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - منابع خبری از گلوله‌باران شهرک المنصوری در جنوب لبنان توسط توپخانه رژیم صهیونیستی خبر دادند.

 تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارت‌های احتمالی این حمله منتشر نشده است.

 

مطالب مرتبط
حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

صورتحساب سنگین جاه‌طلبی نظامی رژیم صهیونیستی + فیلم

حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به زوطر غربی + فیلم

حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم
young journalists club

۴ حمله هوایی اسرائیل به ارتفاعات علی‌الطاهر لبنان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سکوت آمریکا درباره تلفاتش + فیلم
۷۰۱

سکوت آمریکا درباره تلفاتش + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
پایگاه‌های آمریکا زیر ضرب موشک و پهپاد + فیلم
۶۵۶

پایگاه‌های آمریکا زیر ضرب موشک و پهپاد + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
پدافند آمریکا در برابر خیبرشکن + فیلم
۶۴۲

پدافند آمریکا در برابر خیبرشکن + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
جنگ تا کودتا؛ سناریوی تکراری علیه ایران + فیلم
۶۱۶

جنگ تا کودتا؛ سناریوی تکراری علیه ایران + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
جنگ تمام نشد؛ میدان نبرد از موشک به اقتصاد رسید + فیلم
۵۱۶

جنگ تمام نشد؛ میدان نبرد از موشک به اقتصاد رسید + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha