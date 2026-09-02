باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ «داوود شکیبایی»؛ رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا، در تشریح جزئیات حادثه مرگبار بامداد امروز در بزرگراه وکیل‌آباد مشهد اظهار کرد: این حادثه حدود ساعت ۲۴ در بزرگراه وکیل‌آباد شهر مقدس مشهد رخ داد و در جریان آن، یک دستگاه خودروی هیوندای جنسیس با یک دستگاه سوزوکی ویتارا و سپس با جمعی از شهروندان برخورد کرد.

وی افزود: راننده این خودروی هیوندای جنسیس، مردی حدود ۳۵ ساله بود که در مسیر غرب به شرق بزرگراه وکیل‌آباد در حال تردد بود. برابر بررسی‌های انجام‌شده، این راننده به دلیل سابقه تشنج، در زمان وقوع حادثه دچار تشنج شده و توانایی کنترل وسیله نقلیه را از دست داده است.

سرهنگ شکیبایی تصریح کرد: سوابق پزشکی این فرد در بررسی‌های انجام‌شده استخراج و مشخص شده است که وی سابقه تشنج داشته است. همچنین همسر راننده و خود وی نیز این موضوع را تأیید کرده‌اند و اعلام شده که راننده دارو‌های مربوط به این بیماری را مصرف می‌کرده و حتی پیش از وقوع حادثه نیز نسبت به مصرف دارو‌های خود اقدام کرده بود.

جزئیات برخورد هیوندای جنسیس

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا ادامه داد: در جریان این حادثه، خودروی هیوندای جنسیس ابتدا با یک دستگاه سوزوکی ویتارا برخورد و پس از انحراف به سمت راست، با شهروندانی که در حاشیه بزرگراه و در تجمع حضور داشتند برخورد کرد.

وی گفت: در این حادثه ۴ نفر شامل ۲ زن، یک مرد و یک کودک حدود ۹ ساله در دم جان خود را از دست دادند و ۱۱ نفر نیز مجروح شدند که مصدومان بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان‌ها منتقل شدند.

سرهنگ شکیبایی با اشاره به وضعیت راننده اظهار کرد: راننده خودروی جنسیس دارای گواهینامه مشروط بوده و کد مربوط به محدودیت پزشکی نیز در گواهینامه وی درج شده است. این فرد از ناحیه چشم چپ فاقد کارایی بینایی بوده و صرفاً با چشم راست رانندگی می‌کرده است.

حادثه عمدی یا امنیتی نبود

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با اشاره به برخی روایت‌های منتشرشده در فضای مجازی تأکید کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این حادثه عمدی یا امنیتی نبوده و علت وقوع آن، از دست رفتن توانایی کنترل وسیله نقلیه بر اثر تشنج راننده بوده است.

وی افزود: این حادثه در شرایطی رخ داد که پلیس در محل حضور داشت و اقدامات لازم برای آرام‌سازی و مدیریت ترافیک انجام شده بود. همچنین از علائم هشداردهنده استفاده شده و یگان‌های ویژه نیز در محل مستقر بودند؛ بنابراین از نظر تأمین ایمنی ترافیکی در محل، اقدامات لازم صورت گرفته بود.

سرهنگ شکیبایی خاطرنشان کرد: آنچه در این حادثه رخ داد، یک رفتار خارج از کنترل و ناگهانی بود که به علت تشنج به راننده دست داده و متأسفانه منجر به وقوع این حادثه دلخراش شده است.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا با تأکید بر اهمیت رعایت اصول ایمنی در برگزاری تجمعات گفت: توصیه پلیس این است که شهروندان حتی‌الامکان از مکان‌های ایمن برای تجمعات شبانه استفاده کنند؛ مکان‌هایی که امکان حضور مستمر پلیس و ایمن‌سازی کامل آن وجود داشته باشد.

وی افزود: پلیس راهور از نخستین روز جنگ ۴۰ روزه و همزمان با شکل‌گیری تجمعات شبانه، دوشادوش مردم و در کنار آنها حضور داشته و این همراهی تا آخرین روز نیز ادامه خواهد داشت؛ با این حال، در کنار همراهی با مردم، حفظ امنیت و ایمنی شهروندان نیز از اولویت‌های اصلی پلیس است.

سرهنگ شکیبایی افزود: پلیس در کنار مردم است و همواره همراه آنان خواهد بود، اما ایمنی و امنیت شهروندان نیز برای پلیس از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

رئیس پلیس ترافیک شهری تصریح کرد: تجمع در حاشیه بزرگراه‌ها و مسیر‌های پرتردد بسیار خطرناک است و حادثه اخیر در مشهد نمونه‌ای روشن از پیامد‌های این موضوع است؛ حادثه‌ای که در آن ۴ نفر از شهروندان جان خود را از دست دادند و ۱۱ نفر نیز مجروح شدند.

وی در پایان تأکید کرد: شهروندان برای برگزاری تجمعات باید مکان‌هایی را انتخاب کنند که از نظر ترافیکی و انتظامی امکان ایمن‌سازی کامل داشته باشد تا ضمن حفظ امنیت و آرامش، از تکرار حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.