بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی گیلان، شرایط دریای خزر برای شنا در سواحل این استان طی امروز غالبا نامناسب پیش بینی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی گیلان با صدور اطلاعیه‌ای از شرایط غالبا نامناسب دریای خزر برای شنا در سواحل استان طی امروز (چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه) خبر داد.

همچنین در این اطلاعیه آمده است: شرایط دریای خزر برای شنا در سواحل گیلان برای صبح فردا (پنجشنبه ۱۲ شهریور ماه) در برخی نواحی موقتا نامناسب خواهد شد. 

بر این اساس شرایط برای ورود و خروج کشتی به بنادر هم تا ظهر امروز نامناسب است. شرایط برای عملیات‌های لایروبی و یدک کشی طی چهارشنبه نامناسب اعلام شده است.

اداره کل هواشناسی استان گیلان همچنین با صدور هشدار سطح زرد هواشناسی، برای امروز رگبار، رعد و برق و وزش باد به ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها پیش بینی کرده است.

برچسب ها: هواشناسی گیلان ، دریای خزر
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