وزیر بهداشت گفت: باید مشوق کادر درمان و نیروی انسانی جهت ماندگاری در شهر تازه تاسیس گلبهار باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی شب گذشته در آئین افتتاح بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی شفا گلبهار، اظهارکرد: وقتی جنگ شروع شد دشمن آمریکایی صهیونی انتظار تسلیم شدن و قحطی و ناتوانی کشور را داشت، اما ما در بزرگترین جنگ هوایی تاریخ یک بیمارستان مجهز در گلبهار افتتاح کردیم و حتی در بمباران‌های بوشهر و سیستان و بلوچستان هم این افتتاح‌ها را داشتیم.

وی تصریح کرد: مردم بزرگترین سرمایه کشور هستند و ما خودمان را با افتخار خادم آنها می‌دانیم، دشمن محاصره کشتی‌ها را در ماه‌های اخیر داشته، اما امید همه ما به خدا بوده و هست و معتقدیم هرکس که این انسجام را به هم بزند در مسیر دشمن گام برداشته است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: افتتاح بیمارستان شفا گلبهار در ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ص) هم یک اتفاق مبارک بوده و هم اینکه بار کاری بیمارستان‌های مشهد را می‌دهد.

ظفرقندی تاکیدکرد: باید روی حفظ و مراقبت از این سرمایه بزرگ در حوزه سلامت تلاش کنیم و اینکه مشوق کادر درمان و نیروی انسانی جهت ماندگاری در این شهر باشیم و حمایت‌های لازم را در حوزه‌های مسکن و معیشت آنان با توجه به رشد کاری و جمهیت این شهر داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: مجروحان زمان جنگ هم درد و هم اشتیاق داشتند و رسیدن به موقعیت فعلی نتیجه گذر از یک مسیر سخت بوده است و در آن زمان حاج حسین خرازی از رزمندگان عزیزمان را داشتیم که به شدت مجروح شده بوده و با وجود آن حال نامناسبش پیگیر وضعیت بچه‌هایش بود و در بمباران‌های دشمن آمریکایی صهیونی هم دیدیم که پزشک و پرستار ما نه تنها محل خدمت را ترک نکرده، بلکه ابتدا به سراغ بچه‌ها رفته است و ما از این ایثارگری‌ها زیاد در تمامی حوز‌ها از جمله حوزه سلامت دیده‌ایم.

محمود شبستری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گفت: در هفته دولت ۳۳ پروژه افتتاح شد که ۱۸ پروژه آن بیمارستانی بود و یکی از آنها بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی شفا گلبهار بود.

وی افزود: ما این اتفاق مبارک در شهر گلبهار را به فال نیک می‌گیریم و از حمایت‌های وزیر بهداشت، استاندار خراسان رضوی و فرماندار گلبهار و تلاش و پیگیری رئیس شبکه بهداشت و درمان این شهرستان تشکر می‌کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: همچنین در شهر مشهد هم اورژانس بیمارستان پیامبر اعظم (ص) و دستگاه سایبرنایف بیمارستان امام رضا (ع) را داریم که به‌زودی افتتاح خواهد شد.

شبستری تاکید کرد: افتخار ما خدمت رسانی به زائر و مجاور امام رضا (ع) بوده و این پروژه با یک پیگیری ویژه و در یک زمان کوتاه و سریع افتتاح شد.

حوزه سلامت یکی از اولویت‌های ما در در سطح استان بوده است

در ادامه این مراسم قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: وحدت شکل گرفته در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی استان زبانزد بوده و در ۱۵ سال اخیر اتفاقات خوبی در شهر گلبهار رخ داده و آخرین آن بیمارستان شفا بود.

وی تاکید کرد: ما ۳ هزار کلاس درس را آماده کردیم که اول مهر در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد و مجموع اقدامات صورت گرفته ۱۰ درصد به فضا‌های موجود و ظرفیت‌های خدمت‌رسانی اضافه شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی افزود: ما با افتخار در حال افتتاح پروژه‌های مختلف هستیم که همچنان ادامه دارد و یکی از اولویت‌های ما در حوزه سلامت بوده امروز افتتاح دومین بیمارستان را در طی ۶ ماه اخیر داشتیم.

قامتی تاکید کرد: تعداد ۶۸ پروژه با اخذ ماده ۲۳ کلنگ‌زنی شد و ان‌شاالله این پروژه‌ها منشا خیرات و برکات بسیار خواهند شد.

خواهان افزایش تعداد تخت‌های بیمارستان شفا گلبهار به ۲۵۰ تخت هستیم

در ادامه این مراسم امامی‌راد، نماینده مردم گلبهار در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: بیمارستان شفا در سال ۱۳۹۰ کلنگ زنی شد و امروز و بعد از ۱۵ سال به بهره‌برداری رسید و با این افتتاح درد اشتیاق مردم گلبهار پایان یافت.

وی اضافه کرد: من در دولت‌های مختلف به روسای جمهور و وزرای بهداشت از اهمیت و موقعیت ویژه شهر گلبهار به عنوان نزدیک‌ترین شهر به مشهد گفتم، مسیر گلبهار به مشهد دومین محور پرتردد کشور پس از کرج به تهران بوده و جمع زیادی از زائران میلیونی امام رضا (ع) از این شهر تردد می‌کنند.