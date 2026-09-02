وزارت خارجه یمن تاکید کرد که واشنگتن و کشور‌هایی که در کنار آن ایستاده‌اند، مسئول پیامد‌های سوق دادن منطقه به سمت تنش هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه دولت صنعا بار دیگر بر حمایت یمن از ایران و نظام اسلامی آن در مواجهه با تجاوزات تاکید کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ادامه تجاوز آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران «عزم آن را تضعیف نخواهد کرد» و تاکید کرد که پاسخ ایران «حق مشروعی است که توسط همه هنجارها، کنوانسیون‌ها و قوانین تضمین شده است».

این وزارتخانه خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها منطقه را به سمت تنش سوق می‌دهند و آنها و کسانی که در کنار آنها ایستاده‌اند، مسئول عواقب آن هستند.

او گفت: «رژیم‌هایی که سرزمین‌های خود را به سکو‌های آمریکایی برای تجاوز علیه ایران تبدیل کرده‌اند، باید هزینه نوکری کامل خود را در برابر آمریکایی‌ها بپردازند.»

لازم به ذکر است که آمریکا به یک عروسی در سریک حمله کرد که منجر به ده‌ها زخمی و شهادت ۵ نفر از جمله یک کودک شد.

در پاسخ، سپاه پاسداران ایران یک اردوگاه تفنگداران دریایی آمریکا در اردن، معروف به «کمپ تیتان»، را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد و اعلام کرد که در این حمله تعداد زیادی از نیرو‌های آمریکایی به هلاکت رسیدند و «تعدادی از تلسیسات مهم و بالگرد‌های تهاجمی دشمن» منهدم شدند.

منبع: المیادین

برچسب ها: حمله به ایران ، جنگ با ایران ، جنگ منطقه ای
خبرهای مرتبط
سنتکام حملات جدید آمریکا به ایران را تأیید کرد
المیادین: پاسخ ایران به تجاوز آمریکا قوی، قدرتمند و دقیق بود
اوراق ۳۰ ساله آمریکا بدترین عملکرد خود از ۲۰۰۶ را ثبت کردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکرار ادعا‌های جنگ‌طلبانه ترامپ درباره ایران
گستاخی تازه رئیس جمهور آمریکا؛ پیشنهاد تغییر نام «تنگه هرمز» به «تنگه ترامپ»
هلند بخش بزرگی از ذخایر طلای خود را از آمریکا و کانادا خارج کرد
وزارت خارجه روسیه: اقدامات ضدروسی آلمان با واکنش سخت مواجه خواهد شد
راشا تودی: نظم جدید جهانی در سازمان همکاری شانگهای شکل می‌گیرد
ترامپ: انتخابات ونزوئلا فعلاً برگزار نمی‌شود
هیل: سومین تلاش برای استیضاح ترامپ تقریباً اجتناب‌ناپذیر است
اتحادیه اروپا خواستار بازنگری در صدور ویزا برای روس‌ها شد
بیش از ۲۳۰ مقام سابق هلندی خواستار تشدید فشار بر اسرائیل شدند
شی جین‌ پینگ: کشور‌های آسیای غربی با مداخله خارجی مخالفت کنند
آخرین اخبار
وزارت خارجه روسیه: اقدامات ضدروسی آلمان با واکنش سخت مواجه خواهد شد
ترامپ: انتخابات ونزوئلا فعلاً برگزار نمی‌شود
تکرار ادعا‌های جنگ‌طلبانه ترامپ درباره ایران
راشا تودی: نظم جدید جهانی در سازمان همکاری شانگهای شکل می‌گیرد
سازمان ملل: گوترش حملات علیه غیرنظامیان را محکوم می‎‌کند
هیل: سومین تلاش برای استیضاح ترامپ تقریباً اجتناب‌ناپذیر است
شی جین‌ پینگ: کشور‌های آسیای غربی با مداخله خارجی مخالفت کنند
گستاخی تازه رئیس جمهور آمریکا؛ پیشنهاد تغییر نام «تنگه هرمز» به «تنگه ترامپ»
هلند بخش بزرگی از ذخایر طلای خود را از آمریکا و کانادا خارج کرد
بیش از ۲۳۰ مقام سابق هلندی خواستار تشدید فشار بر اسرائیل شدند
اتحادیه اروپا خواستار بازنگری در صدور ویزا برای روس‌ها شد
ادعای کاتس: اسرائیل برای خروج فلسطینیان از غزه آماده است
زلنسکی تهدیدات خود علیه هوانوردی غیرنظامی در آسمان روسیه را تکرار کرد
آلمان مجوز صادرات نزدیک به ۹۳۰ میلیون دلار تجهیزات نظامی به اسرائیل را صادر کرده است
احتمال دیدار سه‌جانبه پوتین، ترامپ و شی در پاییز امسال
نتانیاهو عقب نشینی اشغالگران از نوار غزه را رد کرد
پوتین: روابط روسیه و چین به‌ صورت پویا در حال توسعه است
بسنت از احتمال تحریم دارایی‌های دیجیتال ایران خبر داد
آمریکا آزمایش نظامی هوش مصنوعی را در اوکراین انجام می‌دهد
تنش‌های منطقه محموله‌های نفتی عازم هند را به تاخیر انداخت
شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۴۷۰ نفر رسید
روسیه کاردار آلمان را احضار کرد
اردوغان: آماده کمک به آغاز روند صلح اوکراین هستیم
مرگ دو خدمه فیلیپینی نفتکش سعودی در تنگه هرمز
فرانسه خواستار توقف تجارت اتحادیه اروپا با شهرک‌های اسرائیلی شد
هشدار ایندیپندنت درباره انتشار ویدئوی جعلی ترامپ از حمله به جزیره خارک
پاکستان: آمریکا و ایران می‌توانند به مسیر مذاکره بازگردند
مخالفت ۶۳ درصد آمریکایی‌ها با تغییر نام دریاچه انتاریو
قیمت جهانی نفت از مرز ۹۵ دلار گذشت
ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح در ۴۴ سال گذشته رسید