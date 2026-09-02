باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه دولت صنعا بار دیگر بر حمایت یمن از ایران و نظام اسلامی آن در مواجهه با تجاوزات تاکید کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ادامه تجاوز آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران «عزم آن را تضعیف نخواهد کرد» و تاکید کرد که پاسخ ایران «حق مشروعی است که توسط همه هنجارها، کنوانسیون‌ها و قوانین تضمین شده است».

این وزارتخانه خاطرنشان کرد: آمریکایی‌ها منطقه را به سمت تنش سوق می‌دهند و آنها و کسانی که در کنار آنها ایستاده‌اند، مسئول عواقب آن هستند.

او گفت: «رژیم‌هایی که سرزمین‌های خود را به سکو‌های آمریکایی برای تجاوز علیه ایران تبدیل کرده‌اند، باید هزینه نوکری کامل خود را در برابر آمریکایی‌ها بپردازند.»

لازم به ذکر است که آمریکا به یک عروسی در سریک حمله کرد که منجر به ده‌ها زخمی و شهادت ۵ نفر از جمله یک کودک شد.

در پاسخ، سپاه پاسداران ایران یک اردوگاه تفنگداران دریایی آمریکا در اردن، معروف به «کمپ تیتان»، را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد و اعلام کرد که در این حمله تعداد زیادی از نیرو‌های آمریکایی به هلاکت رسیدند و «تعدادی از تلسیسات مهم و بالگرد‌های تهاجمی دشمن» منهدم شدند.

منبع: المیادین