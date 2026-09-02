باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدی کارشناس هواشناسی مازندران گفت: بارش‌ها تا ظهر فردا پنجشنبه دراستان تداوم دارد و از عصر فردا بتدریج با کاهش ناپایداری همراه خواهد بود.

او با اشاره به اینکه آسمان استان جمعه و شنبه صاف تا نیمه ابری و با افزایش نسبی دما همراه خواهد بود، افزود: یکشنبه هفته آینده آسمان صاف تا نیمه ابری، اما ازعصریکشنبه تا دوشنبه افزایش ابر و بارش‌های پراکنده باران دراستان پیش بینی می‌شود.

حمیدی گفت: دیروز گلوگاه با ۳۱ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۱۱ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

او افزود: دریا امروز مواج است برای شنا و فعالیت‌هایی دریایی مناسب نیست.