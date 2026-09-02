نخستین جشنواره ملی خوراک‌های سنتی و نمایشگاه سوغات و صنایع‌دستی با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و غذایی اقوام ایرانی در پارک ملت شهرکرد افتتاح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - نخستین جشنواره ملی خوراک‌های سنتی و نمایشگاه سوغات و صنایع‌دستی با محوریت معرفی فرهنگ غذایی و صنایع‌دستی مناطق مختلف کشور از دیشب سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه در پارک ملت شهرکرد آغاز به کار کرد.

در نخستین جشنواره ملی گردشگری خوراک سنتی، سوغات و صنایع‌دستی ۱۲۰ غرفه برپاست.

این جشنواره تا ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۵، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۲ پذیرای شهروندان و علاقمندان خواهد بود.

در این جشنواره، علاوه بر عرضه و معرفی خوراک‌های سنتی و بومی، نمایشگاهی از سوغات و صنایع‌دستی برپا شد و بازدیدکنندگان می‌توانند با بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری مناطق مختلف ایران آشنا شوند.

اجرای موسیقی سنتی و برنامه‌های مرتبط با اقوام ایرانی از دیگر بخش‌های این جشنواره است که با هدف ایجاد فضای فرهنگی و معرفی تنوع قومی و آیین‌های سنتی کشور برگزار شد.

برچسب ها: جشنواره سوغات ، صنایع دستی
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