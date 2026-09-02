باشگاه خبرنگاران جوان - احمدرضا خسروی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، با تأکید بر ضرورت تداوم مدیریت مصرف برق اظهار کرد: در شرایطی که ناترازی میان تولید و مصرف برق همچنان یکی از چالش‌های مهم صنعت برق است، همه دستگاه‌ها و نهاد‌های مسئول باید در کنار مشترکان برای کاهش مصارف غیرضروری و استفاده بهینه از انرژی همکاری کنند.

او گفت: در این میان، مدیریت روشنایی فضا‌های عمومی از جمله پارک‌ها، میادین، زیرگذر‌ها و روگذر‌ها نیز باید با رویکرد بهره‌وری انرژی و متناسب با نیاز واقعی انجام شود و از روشنایی‌های مازاد و غیرضروری جلوگیری شود.

خسروی افزود: تعدیل روشنایی به معنای حذف خدمات و ایجاد اختلال در ایمنی و تردد شهروندان نیست، بلکه هدف، استفاده هوشمندانه و متناسب از ظرفیت روشنایی و جلوگیری از هدررفت انرژی است.

او بیان کرد: هر میزان کاهش در مصارف غیرضروری، به کاهش فشار بر شبکه و افزایش امکان تأمین برق پایدار برای مصارف ضروری کمک می‌کند و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری نیز با بازنگری در الگوی روشنایی فضا‌های عمومی، به این روند کمک کنند.

طرح «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» با رویکرد مدیریت مصرف برق و استفاده بهینه از انرژی، با اجرای مانور‌های شبانه و پایش میدانی وضعیت مصرف در بخش‌های مختلف ادامه دارد.

در قالب برنامه‌های اولویت‌دار این طرح، اصلاح و تعدیل روشنایی در معابر، پارک‌ها، میادین، زیرگذر‌ها و روگذرها، پایش مراکز تجاری، ادارات و بانک‌ها و همچنین شناسایی و خاموش کردن جلوه‌های بد مصرفی در دستور کار نیرو‌های اجرایی شرکت توزیع نیروی برق شیراز قرار گرفته است.

بر اساس برنامه ثبت‌شده برای این طرح، ۱۸ مورد تعدیل روشنایی در پارک‌ها، میادین، زیرگذرها، روگذرها، تابلو‌های تبلیغاتی و ریسه‌های شهری با ظرفیت حدود ۳.۶ کیلووات پیش‌بینی شده است. همچنین ۱۹ مورد بازدید و پایش ادارات و بانک‌ها و ۱۵ مورد پایش سایر مصارف در برنامه اجرایی قرار گرفت.

از دیگر اقدامات انجام شده در این مانور شبانه، شناسایی و خاموش کردن جلوه‌های بد مصرفی شامل پروژکتورها، تابلو‌ها و لامپ‌های ریسه‌های تجاری، دکه‌ها، دستفروشان، خودرو‌های سیار و نورپردازی نماهاست که در مجموع ۴۵۰ مورد از این مصارف با ظرفیت حدود ۹۰ کیلووات در برنامه پایش و اصلاح قرار گرفت.

همچنین تنظیم یا تعویض ۹ دستگاه ساعت نجومی به‌منظور مدیریت دقیق‌تر زمان روشن و خاموش شدن تجهیزات روشنایی در دستور کار قرار گرفته است.

طرح «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» با حضور میدانی نیرو‌های شرکت توزیع نیروی برق شیراز، ضمن کمک به شناسایی و اصلاح مصارف غیرضروری، زمینه ارتقای بهره‌وری انرژی، کاهش مصارف اوج و استفاده بهینه از ظرفیت شبکه برق را فراهم می‌کند.

تداوم این اقدامات در کنار همراهی مشترکان، اصناف، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های شهری، نقش مهمی در مدیریت مصرف برق و تأمین برق پایدار برای شهروندان خواهد داشت.

شرکت توزیع نیروی برق شیراز کار تامین و توزیع برق پایدار در کلان شهر شیراز و ۹ شهرستان پیرامون در محدوده ۱۵۰ کیلومتری را بر عهده دارد.

منبع: شرکت توزیع برق شیراز