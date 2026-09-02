باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

علائم سرطان پوست را بشناسید + فیلم

متخصص پوست و مو در خصوص علائم سرطان پوست نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید ناصر عمادی، متخصص پوست و مو با حضور در برنامه سلام تهران در مورد علائم سرطان پوست توضیحاتی ارائه کرد.

 

مطالب مرتبط
علائم سرطان پوست را بشناسید + فیلم
young journalists club

نشانه‌های سرطان پوست که نادیده گرفته می‌شوند

علائم سرطان پوست را بشناسید + فیلم
young journalists club

رنگ تیره پوست دفاع طبیعی بدن در برابر سرطان ناشی از اشعه ماوراءبنفش

علائم سرطان پوست را بشناسید + فیلم
young journalists club

خال سرطانی را چطور می‌توان تشخیص داد؟

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سکوت آمریکا درباره تلفاتش + فیلم
۷۰۱

سکوت آمریکا درباره تلفاتش + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
پایگاه‌های آمریکا زیر ضرب موشک و پهپاد + فیلم
۶۵۶

پایگاه‌های آمریکا زیر ضرب موشک و پهپاد + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
پدافند آمریکا در برابر خیبرشکن + فیلم
۶۴۲

پدافند آمریکا در برابر خیبرشکن + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
جنگ تا کودتا؛ سناریوی تکراری علیه ایران + فیلم
۶۱۶

جنگ تا کودتا؛ سناریوی تکراری علیه ایران + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
جنگ تمام نشد؛ میدان نبرد از موشک به اقتصاد رسید + فیلم
۵۱۶

جنگ تمام نشد؛ میدان نبرد از موشک به اقتصاد رسید + فیلم

۱۱ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha