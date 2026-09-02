باشگاه خبرنگاران جوان- صادق آذرنگ که با شکست حریفانی از قرقیزستان، روسیه، گرجستان و ترکمنستان جواز حضور در دیدار نهایی مسابقات کوراش بازی‌های نومدگیمز ۲۰۲۶ را به دست آورده بود، در دیدار فینال مقابل حریفی از ازبکستان قرار گرفت.

آذرنگ در این مسابقه تن به شکست داد و به مدال نقره بازی‌های جهانی عشایر ۲۰۲۶ بسنده کرد. با این نتیجه نخستین مدال کاروان ایران در ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر نقره شد که در مسابقات کوراش به دست آمد.

ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر به میزبانی قرقیزستان در شهر شهر چول پون آتا استان آیسک کول برگزار می‌شود.