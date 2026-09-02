صادق آذرنگ، نماینده کوراش ایران، با شکست در دیدار نهایی بازی‌های جهانی عشایر ۲۰۲۶ مقابل حریف ازبکستانی، موفق به کسب مدال نقره شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- صادق آذرنگ که با شکست حریفانی از قرقیزستان، روسیه، گرجستان و ترکمنستان جواز حضور در دیدار نهایی مسابقات کوراش بازی‌های نومدگیمز ۲۰۲۶ را به دست آورده بود، در دیدار فینال مقابل حریفی از ازبکستان قرار گرفت.

آذرنگ در این مسابقه تن به شکست داد و به مدال نقره بازی‌های جهانی عشایر ۲۰۲۶ بسنده کرد. با این نتیجه نخستین مدال کاروان ایران در ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر نقره شد که در مسابقات کوراش به دست آمد.

ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر به میزبانی قرقیزستان در شهر شهر چول پون آتا استان آیسک کول برگزار می‌شود.

برچسب ها: عشایری ، کوراش
خبرهای مرتبط
برتری بیمه کوثر تهران در لیگ برتر کوراش باشگاه‌های کشور در بجنورد
نفرات برتر مسابقات کوارش جوانان کشور مشخص شدند
خراسان شمالی میزبان لیگ برتر کوراش کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شکایت پرسپولیس از استقلال و یاسر آسانی
خلیلی: پنالتی ما در دربی گرفته نشد/ فتاحی بازی دیگری را دیده است
خیبر ۲ - ۰ فولادخوزستان/ سبزپوشان با فراز کمالوند رنگ برد را دیدند + فیلم
تارتار: گل تساوی را روی غفلت خوردیم/ شرمنده هواداران شدیم
ذوب آهن ۱ - ۰ پیکان/ گل طلایی فرشید اسماعیلی ذوبی ها را به برد رساند
خدابنده لو: حیف شد که دربی را نبردیم
فاضلی: افسوس ۳ امتیاز دربی را خواهیم خورد/ اورونوف مورد تایید کادر فنی پرسپولیس است
کنعانی زادگان: درگیری با آقاسی طبیعی بود/ ما پینگ پنگ بازی نمی کنیم
نیازمند: گل اتفاقی در دربی خوردم/ آسانی بازیکن باکیفیتی است
ملوان ۰ - ۱ نساجی/ فردین نجفی ناجی حسینی شد + فیلم
آخرین اخبار
VAR باید به خطای بازیکن استقلال ورود می‌کرد/ یاسر آسانی باید کارت می‌گرفت
نبرد حساس فجر شهید سپاسی با تیم تازه وارد لیگ
فاضلی: افسوس ۳ امتیاز دربی را خواهیم خورد/ اورونوف مورد تایید کادر فنی پرسپولیس است
کنعانی زادگان: درگیری با آقاسی طبیعی بود/ ما پینگ پنگ بازی نمی کنیم
نیازمند: گل اتفاقی در دربی خوردم/ آسانی بازیکن باکیفیتی است
شکایت پرسپولیس از استقلال و یاسر آسانی
خلیلی: پنالتی ما در دربی گرفته نشد/ فتاحی بازی دیگری را دیده است
خدابنده لو: حیف شد که دربی را نبردیم
فتاحی: مسئله آسانی «اظهر من الشمس» است/ بحثی بین حردانی و آسانی در رختکن نشد
صنعت نفت ۰ - ۰ سپاهان/تقسیم امتیازها در گرمای آبادان
تارتار: گل تساوی را روی غفلت خوردیم/ شرمنده هواداران شدیم
دویستمین گل دربی برای پرسپولیس/ محبی در تاریخ ثبت شد
بختیاری زاده: داور پنالتی استقلال را ندید/ تارتار بازی را ببیند نظرش عوض می‌شود
حسرت برد استقلال در دربی ادامه دارد!
تاجرنیا: توقع برد داشتیم
خیبر ۲ - ۰ فولادخوزستان/ سبزپوشان با فراز کمالوند رنگ برد را دیدند + فیلم
ذوب آهن ۱ - ۰ پیکان/ گل طلایی فرشید اسماعیلی ذوبی ها را به برد رساند
ملوان ۰ - ۱ نساجی/ فردین نجفی ناجی حسینی شد + فیلم
استقلال ۱ - ۱ پرسپولیس/ تقسیم امتیازات سرخابی‌ها در نقش جهان
دستور تاج برای بررسی هزینه اردوی تیم‌های امید و جوانان در ترکیه
گروه بندی تیم‌های حاضر در لیگ برتر کشتی مشخص شد
صعود کمانداران ایران و هفتمین پیروزی طناب‌کش‌ها
نتایج نمایندگان ایران در رقابت‌های جهانی روستایی و عشایری قرقیزستان
درخشش بدمینتون ایران در آسیای میانه با ۱۱ طلا و ۴ نقره
آمادگی جسمانی، دومین فدراسیون پرمخاطب ایران شد
برگزاری اردوی آموزشی و استعدادیابی گلف دختران زیر ۲۰ سال
برنامه مسابقات والیبال قهرمانی آسیا ۲۰۲۶/ آغاز نبرد ایران برای المپیک
سه شکست و یک پیروزی برای نمایندگان ایران در چوب‌کشی
دوومیدانی قهرمانی کشور؛ رکورد ۶۰ متری صمیمی در پرتاب دیسک
دعوت ۲۵ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان دختر