باشگاه خبرنگاران جوان -ششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم حوزه که با هدف بازنمایی ارزشهای انقلاب اسلامی و تبلور بصیرت در عرصههای هنری برگزار میگردد، بر محوریت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و الگوبرداری از سیره امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی استوار است. در ابلاغ این حکم، بر لزوم بهرهگیری از هنر و رسانه برای روایت مقاومت و شرافت ملت ایران تأکید شده است.
بر اساس این حکم، دبیر منصوبشده موظف است با اتکا به راهبرد «جهاد تبیین» و با ایجاد همافزایی میان ظرفیتهای داخلی و بینالمللی، مقدمات برگزاری باشکوهترین دوره از این جشنواره را فراهم آورد. هدف اصلی این رویداد، ارتقای سطح کیفی آثار هنری حوزوی و تبیین حقایق در سطح جهانی، همسو با مسیر مبارزات آزادیخواهان عالم است.
متن حکم به این شرح است.
بسمه تعالی
برادر ارجمند، جناب آقای حنظله تاج الدینی «زیده عزه»
اکنون که ششمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم حوزه «اشراق»، در حساسترین و حماسیترین برهه از تاریخ انقلاب اسلامی برگزار میگردد، و ملت سرافراز ایران به همراه آزادگان عالم، در پرتو بصیرت و رهنمودهای دو شخصیت برآمده از حوزههای علوم دینی (امامین انقلاب، حضرت امام خمینی کبیر و شهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای «علیهما الرحمه والرضوان»)، در سراسر گیتی با استواری و عزت ایستادهاند؛ بر اهل هنر و رسانه فرض است که با قابهای خلاقانهی خویش، روایتگر عزت، شرافت و مقاومت این ملت باشند.
شایسته است این رویداد مهم حوزوی با شکوه و اقتداری در خورِ مقام خود برگزار گردد. از این رو، با توجه به سوابق درخشان و تجربیات ارزشمند جنابعالی در عرصههای هنری و رسانهای، به موجب این حکم، شما را به سمت «دبیر ششمین جشنواره بینالمللی فیلم حوزه اشراق» منصوب مینمایم.
مقتضی است سیرهی عملی قائد شهید، راهبرد جهاد تبیین و سایر منویات مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی را محور برنامهریزی و اقدامات خود قرار داده، و با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و ایجاد همافزایی مؤثر در داخل و خارج از مجموعه، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد را فراهم آورید.
توفیقات روزافزون جنابعالی را از درگاه حق تعالی مسئلت مینمایم.
احمد واعظی
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه