باشگاه خبرنگاران جوان ـ جلیلی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، گفت: نیروگاه خورشیدی ۲۵۰ کیلوواتی جنت در زمینی به وسعت ۳ هزار و ۷۵۰ مترمربع احداث شده و با بهرهگیری از ۴۳۶ پنل خورشیدی و ۲ دستگاه اینورتر، به شبکه برق متصل و وارد مدار بهرهبرداری شده است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در استان افزود: توسعه انرژیهای پاک، بهویژه انرژی خورشیدی، یکی از رویکردهای مهم برای بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، تنوعبخشی به منابع تأمین انرژی و حرکت در مسیر توسعه پایدار به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد اظهار کرد: بهرهبرداری از نیروگاههای خورشیدی و ورود ظرفیتهای جدید به مدار، علاوه بر افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد تولید برق، میتواند نقش مؤثری در تقویت پایداری شبکه و پاسخگویی به رشد مصرف انرژی ایفا کند.
جلیلی با بیان اینکه استان یزد از ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه انرژی خورشیدی برخوردار است، خاطرنشان کرد: استفاده از این ظرفیت ارزشمند، زمینه مناسبی را برای حضور و مشارکت سرمایهگذاران در اجرای طرحهای تجدیدپذیر فراهم کرده و شرکت توزیع نیروی برق استان یزد نیز توسعه این نیروگاهها را با جدیت دنبال میکند.
منبع؛ روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد